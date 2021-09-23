В Казахстане стартовали международные соревнования по спасательному многоборью

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на учебно-тренировочном полигоне «Скальный город – Астана», расположенном в урочище Тамгалы Тас Алматинской области, состоялось торжественное открытие соревнований по спасательному многоборью «Казспас-2021» и военно-спасательному троеборью. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В соревнованиях принимают участие спасательные подразделения МЧС Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана и команды военнослужащих-спасателей воинских частей гражданской обороны Республики Казахстан.

Определение лучших команд спасателей среди оперативно-спасательных отрядов Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и команд-участниц чрезвычайных ведомств иностранных государств, а также лучших команд военнослужащих-спасателей воинских частей гражданской обороны Республики Казахстан в ходе прохождения ими дистанций, содержащих естественные и искусственные препятствия, характерные для чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера будет осуществляться главной судейской коллегией соревнований по спасательному многоборью и военному троеборью.

Соревнования по спасательному многоборью среди оперативно-спасательных отрядов МЧС Республики Казахстан и военно-спасательному троеборью команд военнослужащих-спасателей воинских частей гражданской обороны Республики Казахстан проводятся с целью совершенствования навыков проведения поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ, овладения передовыми методами использования аварийно-спасательного инструмента и техники, обмена опытом ведения поисково-спасательных работ, совершенствования профессиональной подготовки и проверка физической подготовки участников соревнований.

Соревнования включают прохождение 3-х дистанций «Поисково-спасательные работы в условиях техногенных катастроф», «Поисково-спасательные работы на акватории», «Поисково-спасательные работы в условиях природной среды».

В первый день соревнований будут пройдены дистанции по спасательному многоборью: «Поисково-спасательные работы в условиях техногенных катастроф» и дистанции по военно-спасательному троеборью: «Кросс» и «Комплексные силовые упражнения».

Соревнования будут проходить с 23 по 27 сентября.