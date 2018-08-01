В Казахстане стартовали Армейские международные игры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 40-й военной базе «Отар» под руководством министра обороны Республики Казахстан генерала - полковника Сакена Жасузакова состоялось торжественное открытие конкурсов Армейских международных игр - 2018, проводимых на территории Казахстана, передает пресс-служба Министерства обороны.

В мероприятии приняли участие начальник генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев, главный военный прокурор РК Дастан Сартаев, ветераны Вооруженных Сил РК, приглашенные гости.

«В ходе армейских соревнований военные специалисты разных стран мира продемонстрируют боевую выучку на учебных полигонах, а огонь танков, авиации и морских кораблей будет направлен исключительно по учебным целям. Состязания в Армейских международных играх - это не только демонстрация точности и меткости в поражении целей, мастерства владения различными видами оружия, образцовой спортивной подготовки и выносливости, навыков и умений в управлении модернизированной военной техникой, но и бесценный опыт. Поздравляю гостей и всех участников соревнований с открытием международных Игр, желаю вам честной и бескомпромиссной борьбы, а судейскому корпусу - объективного судейства», - отметил министр обороны Казахстана генерал-полковник Сакен Жасузаков.





Торжественная часть мероприятия началась театрализованным представлением «Рухани жаңғыру», состоящим из музыкального выступления танцевальных групп в костюмах батыров и в форме десантников, демонстрирующих военное искусство казахов и преемственность поколений. Незабываемые впечатления подарила музыкальная композиция «Жайна Астана» в исполнении солистов Центрального ансамбля выступления, приуроченная празднованию 20-летию Астаны. После хореографической постановки началось демонстрационное выступление пилотажных групп и парашютной команды.





Напомним, что в текущем году на территории Казахстана в рамках Армейских международных игр пройдут конкурсы «Мастера артиллерийского огня», соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов «Соколиная охота» и совершенно новый вид соревнований военных связистов «Уверенный прием».





Всего в Играх примут участие 18 команд из 12 государств - Азербайджана, Беларуси, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Сирии.

За ходом конкурсов телезрители смогут наблюдать в режиме реального времени на сайте Министерства обороны www.mod.gov.kz и телеканале «Kazsport».



