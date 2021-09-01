В Казахстане стартовала всеобщая перепись населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 сентября 2021 года в Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения. С момента обретения независимости перепись населения проводится в третий раз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

«Впервые будут применены цифровые технологии. С 1 сентября по 15 октября перепись населения можно пройти в онлайн-режиме на сайте sanaq.gov.kz. Сайт доступен 24 часа»,- сообщил руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов.

Те, кто не прошел перепись онлайн, могут ответить на вопросы интервьюеров в период с 1 по 30 октября. Главным новшеством традиционного этапа станет использование интервьюерами электронных планшетов.

В нынешней переписи населения предусмотрен 91 вопрос. Однако это не означает, что каждый гражданин ответит на все вопросы. Потому как в опросных листах есть вопросы для людей, выехавших за рубеж или прибывших в страну. Также предусмотрены вопросы по состоянию жилья, на которые отвечают только владельцы. Кроме того, есть вопросы адресованные только женщинам.

В среднем на ответы вопросов переписи населения нужно 20-25 минут. От активности и искренности граждан зависит получение качественных данных о населении страны.