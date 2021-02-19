В Казахстане стартовала социальная программа «Аңсаған сәби»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала 2021 года по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в Казахстане стартовала реализация социальной программы «Аңсаған сәби», цель которой – содействие в решении обострившихся семейно-демографических проблем с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала по г.Нур-Султан НАО «Фонд социального медицинского страхования».





« В 2021 году Фондом медицинского страхования запланировано финансирование 7000 циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО ) на предварительную сумму в 6,2 млрд тенге. Количество квот на проведение процедуры искусственного оплодотворения возросло в 7 раз, в сравнении с 2020 годом, когда было оказано 1105 услуг ЭКО .

Напомним, что финансирование программ ЭКО Фонд социального медицинского страхования ведет с 2018 года в рамках ГОБМП, когда было проведено 902 цикла и аналогичное количество – в 2019 году» - сообщает пресс-служба филиала по г.Нур-Султан НАО «Фонд социального медицинского страхования».

По данным ВОЗ, беременность в результате проведения данной репродуктивной технологии наступает в 45–60% случаев. Эффективность проведения ЭКО в среднем у нас в стране выросла с 15% до 42%. Показатель эффективности лечения по факту рождения ребенка (take baby home) находится на уровне 30%, что соответствует показателю лучших европейских клиник.

В Казахстане с 2021 года число выделяемых квот увеличено до 7000. Это позволит расширить показания для выдачи квот и существенно сократить очередь для их получения. На сегодняшний день в стране на учете с бесплодием состоит 11030 женщин.

« П о городу Нур-Султан на учете с бесплодием состоит 1331 . Наше отделение планирование семьи является организационно-методическим и координационным центром по оказанию ВРТ – по подготовке к ЭКО по городу Нур-Султан. В этом году в столицу выделено 486 квот. Произошло распределение пока 200 квот. С этого года ПМСП активно выявляют пациентов с бесплодием, которые раньше не обращались и наблюдались в частных медицинских центрах», - поясняет заместитель директора по амбулаторной службе больницы №2 г.Нур-Султан Ибраева Сауле Жамантаевна.

Кто может рассчитывать на ЭКО?

Главное показание для проведения процедуры – бесплодие, не поддающееся терапевтической коррекции. Причем претендовать на ЭКО может как семейная пара, так и та, которая не узаконила свои отношения. В последнем случае обязательно наличие информированного добровольного письменного обоюдного согласия. Также, необходимо быть гражданином Казахстана и соответствовать медицинским параметрам, установленным Минздравом – это репродуктивный возраст (от 18 до 42 лет), нормальные соматические и эндокринные статусы, высокийфолликулярный резерв.

Отказать в экстракорпоральном оплодотворении пациентке могут в нескольких случаях: при врожденных или приобретенных аномалиях матки, соматических и психических расстройствах, опухолях яичников, острых воспалительных заболеваниях и онкологии любой локализации.

Что делать для получения направления на ЭКО?

Для получения направления на ЭКО, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Специалисты организации включат пациентку в электронный регистр диспансерных пациентов с бесплодием и назначат ряд обследований. В течение 12 месяцев организация ПМСП на основании заключения узкого специалиста направит документы пациентки в местную комиссию по высокотехнологичным медицинским услугам. При положительном решении, женщину зарегистрируют на портале «Бюро госпитализации» и начнут готовить к процедуре. Выбрать клинику для экстракорпорального оплодотворения пациент вправе самостоятельно.

По ОСМС можно пройти бесплатно процедуру ЭКО один раз в год. Объем обследования супружеской пары перед проведением ЭКО в системе ОСМС осуществляется согласно предусмотренному перечню. В системе ОСМС предусмотрена базовая программа ЭКО – цикл.

Подробная информация о правилах проведения ЭКО и сопутствующих мероприятиях опубликована в Приказе министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-272/2020 «Об утверждении правил и условий проведения вспомогательных репродуктивных методов и технологий».



