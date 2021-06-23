НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане стартовала Республиканская детская премия «Жас Оркен», передает МИА «Казинформ».

По информации организаторов, премия «Жас Оркен» проводится в третий раз. В этот раз подано 415 заявок на 14 номинаций премии почти со всех регионов Казахстана.

1. «Жас зерттеуші» (победители олимпиад, интеллектуальных конкурсов, авторы научных проектов); (Юный новатор) – 40

2. «Жас дарын» (Юный актер) - 20

3. «Жас толағай» (Юный спортсмен) -53

4. «Жас патриот» (дети, проявившие свою доблесть) - 10

5. «Жас эколог» (Юный эколог) – 30

6. «Жас қанат» (Юный певец) - 38

7. «Жас биші» (Юный танцор) - 24

8. «Жас блогер» (Юный блогер, видеоблогер) - 14

9. «Үздік ерікті» (Юный волонтер) – 17

10. «Жас ақын» (Юный оратор, поэт) – 30

11. «Жас суретші» (Юный художник) – 49

12. «Жас музыкант» (Юный музыкант по инструментам) – 33

13. «Үздік IT бастама» (Лучшая IT идея) – 15

14. «Жас көркемсөз шебері» (Юный чтец) – 40

«Это рекорд для нашей премии! Голосование в премии пройдет в два этапа. Первый этап - голосование за претендентов в официальной группе на Facebook Национальная Премия «Народный любимец года». Ранее мы выдвигали по 10 претендентов в каждой номинации. В этом году решением жюри мы увеличили квоту до 20 претендентов. Далее в финал, который пройдет на сайте lubimec.kz, пройдут как всегда по четыре лучших претендента», - рассказали организаторы.

В состав жюри вошли Бырганым Айтимова - государственный деятель, член Совета сенаторов;

Динара Закиева - депутат Мажилиса; Раиса Шер - советник министра образования и науки РК; Азиза Шужеева - общественный деятель; Руслан Казыбаев - председатель ОО «Совет отцов» по Актюбинской области, активист по правам детей-аутистов; Айсулу Шаяхметова – заведующая кафедрой социальной педагогики Кокшетауского университета им. Ш.Уалиханова; Алибек Байнешов - советник акима г. Актобе; Насима Корганбекова - блогер.

Премия проводится ОФ «Республика-Регион-Развитие» совместно с Региональным научно- практическим центром «Костанай дарыны» при содействии партии «Nur Otan».