В Казахстане стартовала прикрепительная кампания по свободному выбору организации ПМСП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ежегодная кампания свободного прикрепления к организациям ПМСП стартовала в Казахстане. Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказал директор филиала по городу Нур-Султану Фонда социального медицинского страхования Нурлыбек Кабдыкапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прикрепление к организациям ПМСП проводится в течение 2-х месяцев в период с 15 сентября по 15 ноября. На сегодня жители столицы имеют возможность прикрепиться к 36 медицинским организациям, чтобы обслуживаться в рамках медицинского страхования. Среди них 18 государственной и 18 частной формы собственности.

«Несомненным плюсом для граждан является то, что во время прикрепительной кампании пациенты могут прикрепиться как и в государственные, так и в частные медорганизации, которые имеют договор с Фондом», - сообщил директор столичного филиала Нурлыбек Кабдыкапаров.

Отметим, что, прикрепившись к организации ПМСП в период кампании, граждане начнут получать медицинскую помощь в ней с 1 января 2022 года. Важно понимать, если гражданин не воспользуется, либо не хочет менять поликлинику, никаких действий предпринимать не надо, автоматически он останется в той же поликлинике, в которой обслуживался ранее.

«Свободный выбор специалиста осуществляется по месту прикрепления, с учетом количества прикрепленного населения на участке. Отказ в прикреплении возможен гражданину, проживающему не в зоне обслуживания, закрепленной за данной организацией ПМСП, если поликлиника перегружена. По существующим нормативам, на участке у врача общей практики должно быть не более 1700 пациентов»,- сказал Н.Кабдыкапаров.

Спикер отметил, что есть некоторые изменения в правилах прикрепления. Теперь трудовые мигранты, являющиеся гражданами государств-членов Евразийского экономического союза, могут прикрепиться к медорганизации на основании договора добровольного медицинского страхования (ДМС) на услуги ПМСП. Для прикрепления им необходимо лично обратиться в медицинское учреждение с заявлением.

«Кампания по прикреплению проводится только среди медицинских организаций, зарегистрированных в Базе данных ФСМС. Ознакомиться со списком доступных для прикрепления поликлиник можно на сайте Фонда www.fms.kzв разделе «Выбрать поликлинику». Прикрепление граждан к поликлинике очень важно для участия в системе обязательного социального медицинского страхования. Ведь именно через поликлинику можно получить все необходимые медицинские услуги по пакету ОСМС»,- подытожил спикер.