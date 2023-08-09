В Казахстане стартовала «Молодежная неделя»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали анонсировал старт «Молодежной недели» в предверии Международного дня молодежи, который отмечается 12 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИОР РК.



Так, с 7 по 12 августа по всей республике, на всех площадках регионов страны пройдут благотворительные, волонтерские и экологические акции, ярмарки вакансий, различные фестивали, концерты и семинары для молодежи. Стартует неделя с благотворительной акции «12 добрых дел» в каждом регионе Казахстана.

В эти дни молодые волонтеры и представители молодежных организаций посетят дома престарелых, детские дома, проведут экологические акции и окажут помощь нуждающимся.