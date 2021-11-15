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В Казахстане стартовала акция «В будущее без наркотиков»

15 Ноября 2021 12:05
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В Казахстане стартовала акция «В будущее без наркотиков»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На главном вокзале страны «Нурлы Жол» дан старт республиканской акции «В будущее без наркотиков». Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Это мероприятие проводится полицейскими на железнодорожных вокзалах одновременно во всех регионах. Акция организована для того, чтобы информировать наших граждан о последствиях участия в незаконном обороте наркотиков», - сказала Шугыла Турлыбек.

Было отмечено, что формат акции выстроен таким образом, чтобы не задерживать пассажиров и их родственников, и при этом донести до посетителей информацию о правовых последствиях торговли наркотиками.

Акции проводятся с участием полицейских-кинологов со служебными собаками, неправительственных организаций, творческих коллективов, медийных личностей (спортсменов, артистов и др.).

Жителям и гостям столицы были розданы буклеты, сувенирные подарки, футболки, бейсболки и маски с антинаркотической символикой.


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#Безопасность   #МВД РК   #Общество  
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Автор:

Серик Сабеков

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