В Казахстане стартовала акция «В будущее без наркотиков»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На главном вокзале страны «Нурлы Жол» дан старт республиканской акции «В будущее без наркотиков». Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это мероприятие проводится полицейскими на железнодорожных вокзалах одновременно во всех регионах. Акция организована для того, чтобы информировать наших граждан о последствиях участия в незаконном обороте наркотиков», - сказала Шугыла Турлыбек.

Было отмечено, что формат акции выстроен таким образом, чтобы не задерживать пассажиров и их родственников, и при этом донести до посетителей информацию о правовых последствиях торговли наркотиками.

Акции проводятся с участием полицейских-кинологов со служебными собаками, неправительственных организаций, творческих коллективов, медийных личностей (спортсменов, артистов и др.).

Жителям и гостям столицы были розданы буклеты, сувенирные подарки, футболки, бейсболки и маски с антинаркотической символикой.