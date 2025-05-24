В Казахстане стартовал XXI трудовой сезон молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел»

Участие в открытии приняли председатель Комитета по делам молодежи и семьи МКИ РК Кайрат Камбаров, руководство Актюбинской области, лидеры республиканских и региональных молодежных организаций, также члены отрядов «Жасыл Ел» - всего около 1000 человек.

Фото: Минкультуры и информации

В рамках открытия сезона прошла дилоговая площадка «Жастар. Еңбек. Болашақ», на которой спикеры обсудили с молодежью вопросы трудоустройства студентов, перспективы развития молодежных трудовых отрядов в регионах, вопросы экологического образования, формирование у молодежи нового экологического мышления и вовлечения в природоохранную деятельность.

Завершилась церемония открытия концертной программой.

Работа молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» стартовала во всех регионах страны.

Фото: Минкультуры и информации

Принять участие в деятельности отрядов «Жасыл ел» и внести вклад в озеленение страны могут молодые люди с 16 до 29 лет. Ежегодно проект «Жасыл ел» охватывает сезонной занятостью более 30 000 молодых людей по всему Казахстану.