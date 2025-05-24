РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:48, 24 Май 2025 | GMT +5

    В Казахстане стартовал XXI трудовой сезон молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел»

    Старт XXI трудовому сезону молодежных трудовых отрядов и студенческих строительных отрядов «Жасыл ел» дали в Казахстане. Торжественное мероприятие прошло в Актобе при поддержке Министерства культуры и информации РК, передает агентство Kazinform.

    жасыл ел
    Фото: Минкультуры и информации РК

    Участие в открытии приняли председатель Комитета по делам молодежи и семьи МКИ РК Кайрат Камбаров, руководство Актюбинской области, лидеры республиканских и региональных молодежных организаций, также члены отрядов «Жасыл Ел» - всего около 1000 человек.

    стартовал XXI трудовой сезон молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел»
    Фото: Минкультуры и информации

    В рамках открытия сезона прошла дилоговая площадка «Жастар. Еңбек. Болашақ», на которой спикеры обсудили с молодежью вопросы трудоустройства студентов, перспективы развития молодежных трудовых отрядов в регионах, вопросы экологического образования, формирование у молодежи нового экологического мышления и вовлечения в природоохранную деятельность.

    Завершилась церемония открытия концертной программой.

    Работа молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» стартовала во всех регионах страны.

    стартовал XXI трудовой сезон молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел»
    Фото: Минкультуры и информации

    Принять участие в деятельности отрядов «Жасыл ел» и внести вклад в озеленение страны могут молодые люди с 16 до 29 лет. Ежегодно проект «Жасыл ел» охватывает сезонной занятостью более 30 000 молодых людей по всему Казахстану.

    Теги:
    Минкультуры и информации Жасыл ел Молодежь
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают