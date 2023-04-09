В Казахстане стартовал проект по развитию молодежного предпринимательства в селах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Социальный проект позволит повысить уровень осведомленности сельской молодежи о мерах государственной поддержки развития предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра поддержки гражданских инициатив.

Грантовый проект «Содействие развитию молодёжного предпринимательства в сельских территориях» реализуется общественным фондом «Экологический фонд Казахстана». В рамках проекта в 17 регионах республики будут созданы информационные уголки по мерам государственной поддержки развития занятости и предпринимательства, сообщества и информационный ресурс для поддержки молодежи.

«Мы намерены направить все наши усилия на то, чтобы улучшить деловую активность социальных предпринимателей среди сельской молодежи. Это позволит выявлять успешные социальные практики в селах и транслировать их на республиканский уровень.

В ходе реализации проекта во всех регионах страны мы запустим уголки, где будут разъяснены меры государственной и частной поддержки развития предпринимательства. Также в районных центрах планируем проводить выездные лекции и семинары для сельской молодежи NEET. Ребят будем информировать о трендах на рынке труда и перспективных профессиях. В целом, планируем охватить более 1600 человек», – пояснила руководитель проекта Айгуль Абдуалиева.

По данным организаторов проекта, значительная доля молодежи NEET проживает в Улытауской (12,7%), Восточно-Казахстанской (8,5%), Карагандинской (9,4%), Кызылординской (8%), Мангыстауской (7,5%), Туркестанской (7,3%) и Акмолинской (5,6%) областях.

Проект «Содействие развитию молодёжного предпринимательства в сельских территориях» реализуется при поддержке Министерства информации и общественного развития РК. Его реализация продолжится до конца 2024 года. Оператор проекта – Центр поддержки гражданских инициатив.