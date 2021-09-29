РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:44, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Казахстане стартовал прием онлайн-заявок на отбор для участия в детском «Евровидении»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане стартовал прием онлайн-заявок на национальный отбор для участия в детском «Евровидении». Об этом сообщила директор телеканала «Хабар» Динара Бисембина на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «19 декабря в Париже состоится международный песенный конкурс «Junior Eurovision», в котором примут участие 19 стран, и среди этих стран сегодня заявляет о себе Казахстан. Это наша первая новость, что Казахстан примет участие в детском «Евровидении». Вторая наша новость – о том, что сегодня стартует прием заявок на национальный отбор для участия в детском Евровидении. Что это значит? То есть, мы объявляем сегодня старт заявок, со всего Казахстана дети могут принять участие. И того, кто представит нашу страну в Париже 19 декабря, мы узнаем по национальному отбору, финал которого состоится 6 ноября», – сказал Д. Бисембина.

    В свою очередь, генеральный продюсер партнерской компании «Адам медиа» Аида Тлеухан сообщила, что после завершения брифинга на портале начнется прием онлайн-заявок на отбор для участия в конкурсе «Junior Eurovision». Прием заявок продолжится до 6 октября. Главные требования к претендентам – их возраст должен быть от 9 до 14 лет, и хорошее исполнение песен.

    Условия национального отбора опубликованы на сайте https://khabar.kz/ru/.


    Теги:
    Культура Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:55
    В Экибастузе запустили все тепломагистрали
    Сегодня, 22:12
    За рукоприкладство могут наказать педагога колледжа в Павлодаре
    Сегодня, 21:40
    Шаурмой отравились свыше 20 человек в Бишкеке
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!