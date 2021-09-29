В Казахстане стартовал прием онлайн-заявок на отбор для участия в детском «Евровидении»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане стартовал прием онлайн-заявок на национальный отбор для участия в детском «Евровидении». Об этом сообщила директор телеканала «Хабар» Динара Бисембина на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«19 декабря в Париже состоится международный песенный конкурс «Junior Eurovision», в котором примут участие 19 стран, и среди этих стран сегодня заявляет о себе Казахстан. Это наша первая новость, что Казахстан примет участие в детском «Евровидении». Вторая наша новость – о том, что сегодня стартует прием заявок на национальный отбор для участия в детском Евровидении. Что это значит? То есть, мы объявляем сегодня старт заявок, со всего Казахстана дети могут принять участие. И того, кто представит нашу страну в Париже 19 декабря, мы узнаем по национальному отбору, финал которого состоится 6 ноября», – сказал Д. Бисембина.

В свою очередь, генеральный продюсер партнерской компании «Адам медиа» Аида Тлеухан сообщила, что после завершения брифинга на портале начнется прием онлайн-заявок на отбор для участия в конкурсе «Junior Eurovision». Прием заявок продолжится до 6 октября. Главные требования к претендентам – их возраст должен быть от 9 до 14 лет, и хорошее исполнение песен.

Условия национального отбора опубликованы на сайте https://khabar.kz/ru/.