В Казахстане стартовал первый туристический маршрут на промышленные предприятия

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В честь 30-летия независимости страны компания ERG разработала туристические туры на свои промышленные предприятия. Журналисты и блогеры в ходе тура побывали на Актюбинском заводе ферросплавов АО «ТНК «Казхром», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это первый промышленный тур в Казахстане, подобные туры есть только в России и зарубежом. Турмаршрут открыт на АктЗФ, в будущем планируется организовать маршруты на другие предприятия компании ERG в Рудном и в Павлодарской области.

Экскурсия по актюбинскому заводу рассчитана на полтора часа. Путь туриста начинается с заводской проходной, где его обеспечат средствами индивидуальной защиты-каской, очками, маской, защитными жилетами и даже удобными ботинками. Затем следует инструктаж по технике безопасности и вас везут на удобном автобусе по всем основным производственным цехам предприятия - туда, где рождается металл настоящего и будущего.

«Открытие туров по нашим промышленным предприятиям, это не только имиджевый проект. Мы хотим показать свои достижения за годы независимости, рассказать о стратегически важных проектах группы, в том числе об экологической программе. Это будет и образовательный проект - туристы увидят как добывают железную руду, уголь, производят аллюминий и феррохром», - говорит председатель правления Евразийской Группы Серик Шахажанов.

С виртуальной экскурсией на АктЗФ и другие предприятия можно ознакомиться на специальном сайте, здесь же можно подать заявку на турмаршрут по заводам.

Свою историю Актюбинский завод ферросплавов начинает с 1943 года, когда была запущена первая печь «Комсомолка», выпустившая первый казахстанский феррохром.

«Эта печь до сих пор работает в первом плавильном цеху. Жива и наш ветеран, участница первой плавки Раиса Плохих. В 17 лет она приехала в Актюбинск из Челябинска. В 1944 году был запущен второй цех. За год работы во время Великой Отечественной войны Актюбинский завод выпустил столько металла сколько до войны не выпускали во всем Союзе», - рассказывает директор АктЗФ Жалгасбай Мусабеков.

Актюбинский завод ферросплавов - это первенец черной металлургии, а также современное предприятие, производящее около 700 тысяч тонн ферросплавов в год. В этом году, кстати, Казхром получил серебряную медаль от независимого агентства Ecovadis, специализирующегося на ESG оценке компаний. Компания набрала 60 баллов и вошла в 12% лучших предприятий мировой черной металлургии. Так Казхром стал одной из первых шести компаний во всем мире, получивших статус «Ответственного производителя» от Международной ассоциации производителей хрома

В состав завода входят плавильные цеха №1,2,4 и 8 вспомогательных подразделений. Основой завода считается плавильный цех№1, в котором производят высокоуглеродистый феррохром различных марок. В плавильном цехе№2 производят среднеуглеродистый и низкоуглеродистый феррохром.

Наиболее значимым и перспективным считается 4 цех. Старт ему дал Елбасы Нурсултан Назарбаева. Здесь используется инновационная технология плавки в печах постоянного тока. Если в двух цехах в процессе производства используется ручной труд, то здесь весь процесс производства максимально автоматизирован. Производственные решения обеспечивают минимальное воздействие на окружающую среду, позволяют утилизировать ферросплавные газ и пыль, значительно снижая количество твердых выбросов.

По словам Ж.Мусабекова, в 2024 году планируется строительство утилизационной электростанции на 100 МВт.

«При производстве выделяется газ СО, мы его доводим до СО2 и путем сжигания этого газа будем получать тепло и электроэнергию. Планируется строительство утилизационной электростанции на 100 МВт в 2024 году», - говорит Ж.Мусабеков.

Особое внимание на заводе уделяется вопросам безопасности. С 2019 года работает проект «Народный контроль». Люди с ограниченными возможностями, получившие травмы на производстве, в онлайн режиме из дома следят через камеры видеонаблюдения за производством, получая достойную оплату труда.

Завод работает круглосуточно. Здесь трудятся около 4,5 тысяч сотрудников. Из 4,5 тысяч заводчан 800 женщин, которые по словам директора, являются наиболее стабильными и аккуратными работниками.

«У нас работает 800 женщин. Девушки работают хорошо и стабильно, они не меняют место работы. К примеру крановщиками мы берем именно женщин, они очень аккуратно работают и часто перестраховываются. Представьте кран, который разливает 10-30 тонн горячего металла, это большая ответственность», - говорит директор завода.

Наряду с экономическими достижениями приоритетом является социальная защищенность сотрудников. Успешно действует коллективный договор АО «ТНК «Казхром», признанный одним из лучших в горно-металлургической отрасли. Заводчане и их дети имеют возможность обучаться за счет предприятия, улучшать жилищные условия, заботиться о своем здоровье, заниматься спортом в ФОКе.