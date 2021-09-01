В Казахстане стартовал осенний призыв на срочную воинскую службу

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня, первого сентября, началась призывная кампания, которая продлится до конца текущего года. За это время ряды Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований пополнят около семнадцати тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Призыв граждан на срочную воинскую службу организуется и обеспечивается местными исполнительными органами в соответствии Законом РК «О воинской службе и статусе военнослужащих». Увольнение военнослужащих, прослуживших 12 месяцев со дня призыва, также проводится в плановом порядке.

Уже второй год призывная кампания проходит в условиях пандемии. Для уменьшения риска заражения коронавирусом оповещение призывников осуществляется посредством рассылки SMS-сообщений через сервис службы 1414 Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Дополнительной защитой от вирусной инфекции служит ПЦР-обследование. Призывников проверяют дважды: на сборных пунктах при призыве и в воинских частях по прибытии молодого пополнения.

«По всем интересующим вопросам граждане могут обратиться посредством электронной почты или официальных аккаунтов департаментов по делам обороны в соцсетях. Сообщения о коррупционных проявлениях принимают в проектных офисах «Қарулы Күштер – адалдық алаңы» и по телефонам доверия», – пояснил начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Сакен Жусупов.

Напомним, что в регионах призывные комиссии возглавляют заместители акимов областей, городов и районов. Они рассматривают заявления граждан в случае несогласия с решением призывной комиссии или с выводами медицинских специалистов.