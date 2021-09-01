В Казахстане стартовал осенний призыв на срочную воинскую службу
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня, первого сентября, началась призывная кампания, которая продлится до конца текущего года. За это время ряды Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований пополнят около семнадцати тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.
Призыв граждан на срочную воинскую службу организуется и обеспечивается местными исполнительными органами в соответствии Законом РК «О воинской службе и статусе военнослужащих». Увольнение военнослужащих, прослуживших 12 месяцев со дня призыва, также проводится в плановом порядке.
Уже второй год призывная кампания проходит в условиях пандемии. Для уменьшения риска заражения коронавирусом оповещение призывников осуществляется посредством рассылки SMS-сообщений через сервис службы 1414 Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
Дополнительной защитой от вирусной инфекции служит ПЦР-обследование. Призывников проверяют дважды: на сборных пунктах при призыве и в воинских частях по прибытии молодого пополнения.
«По всем интересующим вопросам граждане могут обратиться посредством электронной почты или официальных аккаунтов департаментов по делам обороны в соцсетях. Сообщения о коррупционных проявлениях принимают в проектных офисах «Қарулы Күштер – адалдық алаңы» и по телефонам доверия», – пояснил начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Сакен Жусупов.
Напомним, что в регионах призывные комиссии возглавляют заместители акимов областей, городов и районов. Они рассматривают заявления граждан в случае несогласия с решением призывной комиссии или с выводами медицинских специалистов.
- Официальный комментарий Минобороны касательно пожара на складе в Жамбылской области
- Взрывы в Жамбылской области являются поводом для пересмотра системы Минобороны - депутат
- Поддерживаю слова Президента о необходимости укрепления обороноспособности – сенатор
- Акцию для вакцинированных запустили в Нур-Султане
- 1,5 миллиона тенге разыграют среди вакцинированной молодежи в Нур-Султане
- Перезагрузить оборонно-промышленный комплекс РК поручил Президент
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана