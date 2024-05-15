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    10:43, 15 Май 2024 | GMT +6

    В Казахстане стартовал национальный конкурс «Мерейлі отбасы»

    Мерейлі отбасы
    Фото: акимат Туркестанской области

    Министерство культуры и информации Республики Казахстан объявило о начале приема заявок на участие в ежегодном национальном конкурсе «Мерейлі отбасы», передает агентство Kazinform.

    Конкурс направлен на возрождение нравственных ценностей и культивирование позитивного образа семьи и брака (супружества), повышение статуса семьи.

    - Участие в нем могут принять семьи, имеющие достижения в труде и спорте, творческой и интеллектуальной сферах, науке и искусстве, а также занимающиеся общественно-полезной деятельностью. Заявка для участия в конкурсе подается в районную (городскую) комиссию с 15 мая по 15 июня 2024 года, - сообщили в Минкультуры.

    Конкурс проводится в два этапа:

    1. районный (городской) этап (с 15 июня по 1 июля);

    2. областной (города республиканского значения, столица) этап (с 3 по 17 июля).

    Звание лауреатов национального конкурса «Мерейлі отбасы» будет присвоено 20 лучшим семьям со всех регионов Казахстана. Торжественная церемония награждения состоится в Астане в преддверии Дня семьи, который отмечается каждое второе воскресенье сентября.

    Как отметили в Минкультуры, за все годы в конкурсе приняли участие более 20 000 семей со всего Казахстана. Желающие принять участие в этом году могут направить свои заявки в региональные комиссии.

    Теги:
    Минкультуры и информации Конкурс Семья День семьи Общество Мерейлi отбасы-Семейный очаг
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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