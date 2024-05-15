В Казахстане стартовал национальный конкурс «Мерейлі отбасы»

Министерство культуры и информации Республики Казахстан объявило о начале приема заявок на участие в ежегодном национальном конкурсе «Мерейлі отбасы», передает агентство Kazinform.

Конкурс направлен на возрождение нравственных ценностей и культивирование позитивного образа семьи и брака (супружества), повышение статуса семьи.

- Участие в нем могут принять семьи, имеющие достижения в труде и спорте, творческой и интеллектуальной сферах, науке и искусстве, а также занимающиеся общественно-полезной деятельностью. Заявка для участия в конкурсе подается в районную (городскую) комиссию с 15 мая по 15 июня 2024 года, - сообщили в Минкультуры.

Конкурс проводится в два этапа:

1. районный (городской) этап (с 15 июня по 1 июля);

2. областной (города республиканского значения, столица) этап (с 3 по 17 июля).

Звание лауреатов национального конкурса «Мерейлі отбасы» будет присвоено 20 лучшим семьям со всех регионов Казахстана. Торжественная церемония награждения состоится в Астане в преддверии Дня семьи, который отмечается каждое второе воскресенье сентября.

Как отметили в Минкультуры, за все годы в конкурсе приняли участие более 20 000 семей со всего Казахстана. Желающие принять участие в этом году могут направить свои заявки в региональные комиссии.