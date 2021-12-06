В Казахстане стало возможно диагностировать инсульт в ранние сроки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На базе городской клинической больницы №7 Алматы внедряется пилотный проект по диагностике ишемического инсульта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Современный метод компьютерной диагностики позволяет оценить кровоток в веществе головного мозга на уровне мельчайших сосудов (капилляров), движение крови, питающей каждый элемент объема органа или ткани - КТ-перфузия головного мозга.

Исследование проводится пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения, хронической ишемией.

Используя метод КТ-перфузии, можно достоверно диагностировать инсульт в ранние сроки.

Как отмечают врачи, чувствительность КТ-перфузионного исследования очень высокая. Уже в течение первых 24-х часов после начала симптомов заболевания определяется достоверное снижение кровотока в пораженной области мозга.

«Возможность перфузионной КТ измерить и вычислить скоростные, объемные и временные показатели потока крови в сосудах головного мозга играют важную роль в выборе адекватной терапии и контроля динамики процесса лечения пациентов. КТ-перфузия может помочь нашим нейрохирургам в планировании тактики хирургического лечения, служить критерием показаний и противопоказаний, а также предиктором послеоперационных осложнений», - отметил руководитель Центра нейрохирургии Алматы, заведующий отделением нейроонкологии №4 ГКБ №7 города Алматы профессор Ермек Дюсембеков.

По словам врача, в клинической практике КТ-перфузия позволит не только диагностировать ишемический инсульт у пациента уже в первые часы после появления клинических симптомов, но и определить соотношение необратимых изменений вещества мозга и жизнеспособной ткани.

В настоящее время перфузионная КТ применяется в клинической практике в зарубежных странах с развитой медициной как один из наиболее широко используемых методов измерения мозгового кровотока.

На базе ГКБ №7 накануне специалисты-радиологи из Российской Федерации провели мастер-класс для радиологов и лаборантов лучевой диагностики из более 10 регионов Казахстана. Он был организован общественным благотворительным фондом «Neuro Damu» совместно с компанией «GE Healthcare».

Как отметила заведующая отделением лучевой диагностики ГКБ №7 Алматы Галина Батталова, КТ-перфузия - это очень дорогое исследование, проводится экстренным инсультным пациентам по показаниям на бесплатной основе.

«В перспективе - создание стандартизированных и оптимизированных протоколов сканирования, соответствующих всем современным требованиям, которые будут использованы врачами в больницах, и их внедрение в клиническую практику. КТ-перфузия имеет ряд неоспоримых преимуществ перед другими методами оценки кровотока головного мозга. Основные из них - широкая доступность, быстрота проведения и точность диагностики инсульта, в том числе на ранних стадиях заболевания», - сказала Г. Батталова.