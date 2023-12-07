В Казахстане стало больше туристов, но меньше турбаз

Прошедший летний сезон показал неплохой прирост численности туристов, арендовавших места на различных турбазах, в гостиницах и кемпингах. За январь–сентябрь текущего года численность посетителей мест размещения достигла 6,2 млн человек — на 14,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Finprom.

Этот «плюс» отечественному туризму обеспечили именно казахстанские туристы. Их стало больше на полмиллиона: 5,4 млн человек против 4,9 млн человек в 2022-м. Такие данные опубликованы в бюллетенях Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК.

Почти половина всех туристов, останавливавшихся в гостиницах и отелях — чуть более 3 млн человек — в этом летнем сезоне отдыхали в курортных зонах. В стране насчитывается 19 таких зон. Самой посещаемой курортной территорией стал Алматинский горный кластер, где за три квартала 2023 года отдохнули 1,7 млн человек.

Второе место по популярности заняло побережье Каспийского моря, где начали функционировать пятизвездочные отели с системой «все включено». Впервые в истории региона в Актау были запущены чартерные туристические авиарейсы из других стран. По официальным данным, в гостиницах, отелях и туристических базах области побывали 299,3 тысяч человек. Повышение сервиса на пляжах Каспийского моря резко улучшило статистику посещаемости: плюс 42,2%.

На третьем месте по популярности у туристов оказалась Алакольская курортная зона. Искупаться в соленом озере и воспользоваться лечебными грязями смогли 287,9 тысяч казахстанцев и гостей страны. Эта цифра совершенно не совпадает с теми показателями по туризму, которые дают акиматы двух регионов. По информации пресс-службы акимата Жетысуской области, на побережье Алаколя (с южной стороны) отдохнули 1,5 млн человек. На пляжах пестрого озера в Абайской области за курортный сезон побывали 1 млн посетителей. Общая численность составила 2,5 млн человек, то есть в 8,6 раза больше, чем по официальным данным.

Судя по данным из бюллетеней БНС АСПиР РК, в курортной зоне Алаколя со стороны Жетысуской области в текущем году наблюдалось резкое уменьшение количества мест размещения. Если в 2022-м там насчитывалось 223 объекта, то в 2023 году — только 185. Южный берег Алаколя и Алматинский горный кластер стали двумя курортными зонами страны, в которых так заметно сократилось число гостиниц, отелей, турбаз: минус 38 и минус 28 единиц соответственно. Именно они повлияли на общее уменьшение количества мест размещения в сфере туризма за прошедший сезон. За январь–сентябрь 2023-го суммарное число таких туристских объектов составило 1,6 тысяч единиц.

Финансовые показатели казахстанского туристического кластера за прошедший сезон нельзя назвать совсем уж плачевными. Несмотря на то, что количество туристических объектов и предоставленных койко-суток в январе–сентябре текущего года уменьшилось, оставшиеся заработали больше денег, чем в прошлом году. За три квартала 2023-го объем услуг, оказанных местами размещения, достиг 175,7 млрд тенге — сразу на 36% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Из них конкретно на курортные зоны пришлось 102,5 млрд тенге, против 73,9 млрд тенге годом ранее.

Не исключено, что благодаря такой динамике объем услуг в туристической отрасли по итогам 2023-го достигнет рекордного за последние годы уровня.

Что касается стоимости проживания для туристов в прошедшем сезоне, то в среднем по стране она увеличилась на 12,4%, с 9,8 до 11 тысяч тенге в сутки за одного человека. В курортных зонах прайс был чуть выше: 12,1 тысяч тенге(плюс 12,2%). Стоит отметить, что вилка цен на курортах разного уровня настолько велика, что эта усредненная цифра для многих туристских зон будет далека от реальности.

Например, на турбазах Бухтарминского водохранилища стоимость проживания для одного человека в текущем году составляла 4,1 тысяч тенге. В то же время в Мангистауской области она была в 4,7 раза больше: 19,1 тысяч тенге. Это самая высокая цена. Второе место по дороговизне проживания для туристов занял Алматинский горный кластер, где посетителям гостиниц и отелей приходилось платить в среднем по 16,1 тысяч тенге в сутки.