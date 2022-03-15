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    14:02, 15 Март 2022 | GMT +6

    В Казахстане стали меньше воровать скот

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последние пять лет в Казахстане наблюдается сокращение краж скота, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя начальника департамента криминальной полиции МВД РК Серика Шалкарова.

    По его данным, с 2017 по 2021 год количество случаев краж скота снизилось на 35% (с 6,3 тысячи до 2,2 тысячи), в том числе почти вдвое сократилось число похищенных животных – с 20 тысяч до 9 тысяч.

    «Положительная тенденция снижения таких краж сохраняется и в текущем году, где количество их совершения снизилось на 32,7%, при этом возвращено 44,1% похищенного скота (из 1300 голов найдены 573)», - сообщил С. Шалкаров в ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций.

    Вместе с тем в МВД дали несколько рекомендаций того, что нужно делать для защиты своего скота. Казахстанцев просят не оставлять скот без присмотра, заключать трехсторонний договор – «владелец»-«акимат»-«пастух», применять GPS-трекеры, обязательно таврировать и бирковать скотопоголовье, использовать инструменты страхования.

    «Сейчас доступно страхование своего скотопоголовья, предусматривающее страховую защиту от гибели, утраты животных в результате болезней, пожара, несчастных случаев, стихийных бедствий и краж», - пояснил спикер.

    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Скотокрадство Правоохранительные органы
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