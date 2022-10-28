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В Казахстане стали меньше производить офисную мебель

Редактор:  
Ринат Дусумов
28 Октября 2022, 14:51
В Казахстане стали меньше производить офисную мебель

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Производство мебели в РК за январь–сентябрь 2022 года в денежном выражении составило 46 742 млн тг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный телеграм-канал Бюро национальной статистики РК.

«Наибольший рост производства показал сегмент мебели с металлическим каркасом для сиденья – на 9,8 %, за девять месяцев было произведено 869 128 штук данной продукции. Также рост продемонстрировало производство кухонной мебели – 72 991 шт, это на 8,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство деревянной офисной мебели напротив, понизилось на 10,1% и составило 173 307 шт», - говорится в сообщении Бюро нацстатистики.


Фото: investvlg.ru


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