В Казахстане стали меньше производить офисную мебель

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Производство мебели в РК за январь–сентябрь 2022 года в денежном выражении составило 46 742 млн тг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный телеграм-канал Бюро национальной статистики РК.

«Наибольший рост производства показал сегмент мебели с металлическим каркасом для сиденья – на 9,8 %, за девять месяцев было произведено 869 128 штук данной продукции. Также рост продемонстрировало производство кухонной мебели – 72 991 шт, это на 8,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство деревянной офисной мебели напротив, понизилось на 10,1% и составило 173 307 шт», - говорится в сообщении Бюро нацстатистики.

Фото: investvlg.ru



