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    14:38, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Казахстане стали больше выявлять несоответствующую требованиям продукцию на рынке

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –В Казахстане увеличилась выявляемость несоответствующей требованиям продукции на потребительском рынке. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Кроме эпидемиологической ситуации, санитарно-эпидемиологической службой выполняются функции государственного профилактического контроля и надзора продукции», - сказал Алесей Цой.

    Министр добавил, что одна из функций - мониторинг безопасности продукции, которая проводится посредством проведения закупа продукции на стадии ее реализации и проведения экспертизы на соответствие требованиям технических регламентов, а также камерального контроля, направленного на наблюдение за ввозом продукции на территорию страны и их прохождением процедур подтверждения (оценки) соответствия.

    На текущий момент министерством осуществляется контроль за соблюдением требований 21-го технического регламента, из них 11-ти технических регламентов по безопасности пищевой продукции, 10-ти по безопасности непродовольственных товаров.

    «Результаты мониторинга безопасности продукции показывают тенденцию к увеличению выявляемости несоответствующей продукции на потребительском рынке с 14 % в 2018 г. до 15,2% в текущем году», - уточнил Алексей Цой


    Теги:
    Здравоохранение Безопасность
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