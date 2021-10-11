В Казахстане стали больше выявлять несоответствующую требованиям продукцию на рынке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –В Казахстане увеличилась выявляемость несоответствующей требованиям продукции на потребительском рынке. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кроме эпидемиологической ситуации, санитарно-эпидемиологической службой выполняются функции государственного профилактического контроля и надзора продукции», - сказал Алесей Цой.

Министр добавил, что одна из функций - мониторинг безопасности продукции, которая проводится посредством проведения закупа продукции на стадии ее реализации и проведения экспертизы на соответствие требованиям технических регламентов, а также камерального контроля, направленного на наблюдение за ввозом продукции на территорию страны и их прохождением процедур подтверждения (оценки) соответствия.

На текущий момент министерством осуществляется контроль за соблюдением требований 21-го технического регламента, из них 11-ти технических регламентов по безопасности пищевой продукции, 10-ти по безопасности непродовольственных товаров.

«Результаты мониторинга безопасности продукции показывают тенденцию к увеличению выявляемости несоответствующей продукции на потребительском рынке с 14 % в 2018 г. до 15,2% в текущем году», - уточнил Алексей Цой