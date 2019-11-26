В Казахстане стали больше инвестировать в культурный досуг граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инвестиции в искусство и досуг в Казахстане нарастили сразу в полтора раза, до рекордных 119 миллиардов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

«Четверть капвложений в секторе приходится на столицу, Нур-Султан. Объём инвестиций в основной капитал в сфере искусства, развлечений и отдыха за январь–октябрь 2019 года составил рекордные 118,9 млрд тг — на 53,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (ИФО — 147,9%). Доля инвестиций сектора от всех инвестиций в основной капитал за год выросла с 0,9% до 1,2%», - отмечено в сообщении.

В целом же за весь 2018 год объём инвестиций в досугово-развлекательную сферу составил 104,2 млрд тг — на 38,7% больше, чем за 2017 год.

Среди регионов самая большая сумма инвестиций в основной капитал в секторе приходится на Нур-Султан: 29,3 млрд тг — в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте ВКО: 21,7 млрд тг — на 27% больше, чем за январь–октябрь 2018 года. Также в тройку лидеров вошла Алматинская область: 19 млрд тг, годовой рост на 27,2%. На ТОП-3 регионов приходится почти 59% от всех инвестиций в основной капитал в сфере искусства и досуга.

Также стоить отметить Мангистаускую область, где инвестиции в секторе выросли более чем в 10 раз, с 1,3 млрд до 13,3 млрд тг за январь–октябрь 2019 года. При этом в соседней Атырауской области наблюдается наибольшее сокращение инвестиций в данную сферу — на 72,1%, до 838 млн тг.

Заметный рост инвестпортфеля произошел за счёт увеличения вложений собственных средств бизнеса: на 93,5%, до 54 млрд тг, что составляет 45,4% от всего объёма капиталовложений в сфере.

Вторую строчку занимает объём финансирования из местного бюджета: 44 млрд тг (доля — 37%), что на 23% больше, чем за январь–октябрь 2018 года.

В 4,5 раза выросли вложения за счёт заёмных средств (кроме банков), до 15,9 млрд тг (доля — 13,3%). На республиканский бюджет и кредиты банков приходятся 3,2 млрд и 1,9 млрд тг соответственно.