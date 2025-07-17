В Казахстане стабильно снижается заболеваемость туберкулезом – Минздрав РК

— Сегодня в Казахстане лечение, диагностика, профилактика туберкулеза оказывается в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Соответственно для граждан это абсолютно бесплатно. За последние 10 лет заболеваемость, распространенность и смертность снижаются из года в год. По итогам шести месяцев текущего года заболеваемость составила 32,2 случая на 100 тысяч населения, снизившись на 13,0%. Показатель распространенности снизился на 52% за последние 10 лет и составил 41,6 случаев на 100 тысяч населения. Показатель смертности за последние 10 лет снизился на 75,6% и составил 0,8 случая на 100 тысяч населения, — сказал Малик Аденов.

Спикер отметил, что промежуточные индикаторы Целей устойчивого развития по туберкулезу в рамках Стратегии «Остановить эпидемию туберкулеза» на 2025 год снижение распространенности и смертности досрочно достигнуты в 2024 году.

По словам М.Аденова, за 6 месяцев этого года активный контингент по туберкулезу сократился на 7% — 609 человек, а за последние 10 лет на 56%.

Как сообщил спикер, в Казахстане внедрена быстрая диагностика туберкулеза, которая позволяет за 2 часа выявить наличие туберкулеза у пациента и определить лекарственную чувствительность микобактерий туберкулеза к противотуберкулёзным препаратам. Кроме этого, обеспечен полный доступ ко всем лабораторным методам диагностики туберкулеза во всех региональных центрах фтизиопульмонологии, соответствующих международным стандартам. В Национальной референс-лаборатории внедрено полногеномное секвенирование. За 6 месяцев 2025 года в организациях первичной медико-санитарной помощи 44 941 лиц с подозрением на туберкулез прошли исследование методом XpertMTB/Rif — выявлено 4 230 положительных случаев — 9,4%. Флюорографический скрининг. Согласно законодательству РК проводятся флюорографические осмотры в группах высокого риска. Обследованы флюорографически 603 651 лиц из групп высокого риска, выявлены 1 254 лица с туберкулезом.

Малик Аденов также привел некоторые цифры, касающиеся лечения и профилактики туберкулеза. Пациентам с туберкулезом обеспечен полный доступ к эффективным режимам лечения без применения инъекционных препаратов. Кроме того, проводится прививка вакциной БЦЖ, что является важной частью профилактики туберкулеза, особенно у новорожденных и маленьких детей.