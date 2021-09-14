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    10:13, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Казахстане стабилизировались цены на продукты питания – Б. Султанов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане стабилизировались цены на продукты питания. Об этом заявил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанова на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня торговый сектор развивается и демонстрирует положительную динамику. Нет сомнений в том, что принятие антипандемических мер, особенно активной кампании вакцинации, окажет прямое влияние на рост внешней торговли, включая экспорт услуг, и на устойчивое развитие торговли на внутреннем рынке», - сказал Бахыт Султанов.

    Министр также остановился на внутренней социально-значимой торговле.

    «Что касается социальной значимости внутренней торговли, то меры, принятые с начала года, стабилизировали рост цен на продукты питания и позволят инфляции оставаться в установленном коридоре до конца года в соответствии с Дорожной картой, утвержденной на заседании Совета министров на прошлой неделе», - заверил Бахыт Султанов.

    Ранее сообщалось, в каких регионах Казахстана произошел наибольший рост цен на продовольствие. По данным Минторговли, цены на социально значимые продовольственные товары с начала года выросли на 9,7%.

    «Больше всего подорожали овощи, доля которых в общем росте занимает 5,9 процентных пункта. Вместе с тем, в результате насыщения внутреннего рынка отечественными овощами свежего урожая, с середины августа цены стабилизировались и пошли на спад. За последние 3 недели цены снижены на 0,7 процентных пункта», - уточнил Бахыт Султанов.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Цены и тарифы Экономика
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