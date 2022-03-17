В Казахстане создано более 35 тысяч ОСИ и простых товариществ
Новые формы управления многоквартирными жилыми домами работают по принципу «одно объединение собственников имущества — один счет». Так, обеспечена прозрачность использования собранных средств жителей. Средства направляются только на управление и содержание конкретного многоквартирного жилого дома.
Напомним, с 7 января 2020 года вступил в силу Закон Республики Казахстан, в рамках которого на смену кооперативам собственников квартир приходят ОСИ и простые товарищества.
По интересующим вопросам создания ОСИ/ПТ граждане могут обратиться по адресу [email protected], а также через платформу suraqtar.kz. Дополнительная информация размещена на сайте Zhkh.kz. Кроме того, для автоматизированного информирования граждан запущен Telegram бот @kazcenter_zhkh_bot.