В Казахстане создано более 35 тысяч ОСИ и простых товариществ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане создано 35 806 ОСИ (объединения собственников имущества) и ПТ (простые товарищества). Большая часть новых форм управления приходится на Акмолинскую, Жамбылскую, Костанайскую, Туркестанскую области и г. Шымкент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Новые формы управления многоквартирными жилыми домами работают по принципу «одно объединение собственников имущества — один счет». Так, обеспечена прозрачность использования собранных средств жителей. Средства направляются только на управление и содержание конкретного многоквартирного жилого дома.

Напомним, с 7 января 2020 года вступил в силу Закон Республики Казахстан, в рамках которого на смену кооперативам собственников квартир приходят ОСИ и простые товарищества.

По интересующим вопросам создания ОСИ/ПТ граждане могут обратиться по адресу [email protected], а также через платформу suraqtar.kz. Дополнительная информация размещена на сайте Zhkh.kz. Кроме того, для автоматизированного информирования граждан запущен Telegram бот @kazcenter_zhkh_bot.