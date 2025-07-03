В Казахстане создана новая специальная экономическая зона «Хоргос – Восточные ворота»

СЭЗ расположена в области Жетысу. Ее общая площадь составляет 5431,5 га, включая портовую зону (аэрохаб) – 840 га, логистическую – 483,4 га и индустриальную – 230,4 га.

Специальная экономическая зона создана для ускоренного развития современных производств, привлечения инвестиций, внедрения новых технологий, создания эффективного транспортно-логистического и индустриального центра, а также развития приграничного сотрудничества.

Согласно целевым индикаторам, общий объем инвестиций в СЭЗ к 2030 году планируется довести до 522,7 млрд тенге, к 2035 году – до 715,5 млрд тенге. Объем иностранных инвестиций к 2030 году должен составить 10,2 млрд тенге, а к 2035 году – 15,5 млрд тенге.

Ожидается, что число участников специальной экономической зоны составит до 85 компаний в 2030 году и 95 в 2035 году. На территории СЭЗ будет создано до 20,5 тысячи рабочих мест в 2030 году и 22 тысяч в 2035 году. Доля казахстанского содержания в общем объеме производства составит до 75 % в 2030 году, с последующим ростом до 85 % в 2035 году.

Документ также определяет правовой режим, порядок налогообложения, таможенного регулирования и условий деятельности на территории зоны.

Ранее сообщалось, что аэропорт Актау вошел в состав СЭЗ «Морпорт Актау».