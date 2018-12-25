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В Казахстане создан Совет молодых учёных
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом МОН РК создан Совет молодых учёных при Министерстве образования и науки, а также утверждено его Положение, передает Комитет науки МОН РК.
Как пояснил вице-министр образования РК Асхат Аймагамбетов в Facebook, основной миссией Совета молодых учёных является участие в разработке предложений по реализации государственной политики в области научной, научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научно-технической деятельности - в части вопросов, затрагивающих деятельность молодых учёных и не только.
Состав Совета молодых учёных будет сформирован и утверждён МОН РК с учётом рекомендаций Советов молодых учёных научных организаций, высших учебных заведений и кандидатур от общественных объединений молодых учёных.
Совет будет сформирован сбалансированно, по представительству как организаций, так и научных направлений. Причём, помимо возраста и академической степени, к членам предъявляются весьма высокие требования: индекс Хирша, международный опыт, опыт руководства научными проектами, внедрённые научные результаты.
«Важным отличием созданного Совета является то, что через свои функции молодые учёные смогут разрабатывать и рекомендовать реальные решения. Например, такие, как участие в разработке и согласовании нормативных актов, затрагивающих деятельность молодых учёных, разработка рекомендаций к политике в области повышения квалификации и профессионального развития молодых учёных, рекомендации по мерам поощрения и другие. Таким образом, для нас не просто важно на постоянной основе иметь прямой контакт и слышать предложения молодых учёных, но и вовлекать их в разработку решений. Министром Е.К.Сагадиевым ранее было дано соответствующее поручение. И теперь такой механизм у нас есть», - отметил Асхат Аймагамбетов.
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