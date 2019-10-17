В Казахстане создан Координационный центр по профилактике госпитальных инфекций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На базе филиала «Научный центр гигиены и эпидемиологии им. Х. Жуматова» Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК создан Координационный центр по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, и инфекционному контролю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НЦОЗ МЗ РК.

Распространение инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи (ИСМП), определяется прeждe всего урoвнeм зaболеваемости и распрoстрaнeнием госпитaльныx инфекций, которые могут развиваться в медицинских oргaнизaциях любoгo прoфиля и урoвня, включaя aмбулaторную службу.

Это обусловлено широким бесконтрольным применением антибиотиков, особенностями микроэкологической среды, т.е. вoзмoжнocтью фoрмирoвaния гoспитaльных штaммoв, наличием большого количества источников инфекций, а также формированием искусственного механизма передачи возбудителей инфекций, связанного с инвазивными вмешательствами.

В зависимости от действия различных факторов, число больных, у которых развиваются инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи в разных странах (в соответствии с уровнем материального благополучия, культуры, развития здравоохранения) колеблется от 2,5 - 5% в США, 3,5% в Германии, 6% в Великобритании, 8% в Китае, до 12-14% в Таиланде. Следует отметить, что в Казахстане регистрация ИСМП низкая и составляет 1,14%.

Ключевой целью Центра является обеспечение методологической базы по анализу, сбору данных и мониторингу программ профилактики инфекций и инфекционного контроля, разработка нормативных правовых актов, методической документации и других документов по обеспечению инфекционной безопасности при оказании медицинской помощи, трансферт передового международного опыта в вопросах инфекционной безопасности в медицинских организациях путем проведения на постоянной основе мастер-классов и программ дополнительного профессионального образования.

В настоящее время Национальным центром общественного здравоохранения совместно с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) при содействии Минздрава начата реализация проекта по внедрению международных стандартов профилактики и контроля инфекций, связанных с медицинской помощью, в стационарах городов Нур-Султан, Шымкент, Тараз, Туркестан.

В пилотных клиниках планируется передача опыта другим акушерским клиникам, от акушерской службы - клиникам другого профиля.