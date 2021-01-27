В Казахстане создан фонд по исполнению желаний тяжелобольных детей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане создан фонд, который осуществляет заветные желания тяжелобольных детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За три месяца существования корпоративного фонда «Menin Armanym» обработано 120 заявок. На сегодня командой проекта уже реализовано 13 желаний тяжелобольных детей.

« В Казахстане насчитываются десятки тысяч тяжелобольных, неизлечимо больных детей. Бывает, что заболевания оставили ребенку считанные годы и даже месяцы. Идея благотворительного проекта заключается в том, чтобы мечты таких детей обязательно осуществились при их жизни. Это оказание духовной поддержки и помощь в повышении жизненного тонуса маленьких героев в тяжелом процессе бесконечных медицинских процедур. Наш фонд занимается тем, что старается исполнить мечты, тяжелобольных детей от 3 до 18 лет. На сегодняшний день мы исполнили 13 желаний. Мы пытаемся разнообразить серые дни, которые дети проводят в стенах квартир, больниц, специализированных учреждений и привнести в их жизнь, немного радости и счастья», - рассказал исполнительный директор корпоративного фонда «Menin Armanym» Шамиль Ванкеев.

По словам основателей проекта, у детей разные мечты. Кто-то хочет побывать в зоопарке или же в другом городе, на съемках телепередачи, встретиться или получить автограф любимого спортсмена, артиста.

«Мы стараемся исполнить самые заветные желания детей. Создаем возможность хоть на время стать полицейским, супергероем или принцессой и ощутить эту радость. Поднять настроение ребенку и мотивировать его. Работа продолжается. В нашей команде работают молодые ребята, которые сами вдохновлены проектом», - отметили организаторы.

К примеру, маленькому Мирасу 4 года. Но, несмотря на свой возраст, он очень активный и позитивный ребенок.Так как он фанат киновселенной «Маrvel», Мирас мечтал встретиться с любимыми супергероями.

«Я хочу поблагодарить команду фонда, которые исполнили мечту моего сына. Хочу отметить, что команда проекта «Menin Armanym», состоит из молодых людей. Они тоже чьи-то дети. Они могли бы посвятить свое время чему-то другому. Но они выбрали путь заниматься таким благим делом. Огромное спасибо родителям этих ребят, которые воспитали в их сердцах такую любовь», - отметила мама Мираса Айгерим Уразалиева.

Благодаря поддержке волонтеров и всех неравнодушных людей, фонд начинает свою работу и в разных регионах Казахстана. До конца апреля планируется открытие 15 филиалов фонда по всему Казахстану.

«Фонд не дарит подарки и не занимается сбором средств на лечение, а воплощает самые заветные мечты детей. За время существования к нам поступило около 300 заявок от волонтеров. Сейчас мы проводим онлайн-тренинги половине из них. Стать волонтером проекта или участвовать в волонтерском движении может любой гражданин Казахстана или организация, работающая на территории страны», - добавил Шамиль Ванкеев.