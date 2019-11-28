В Казахстане создали первую федерацию дебатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК официально представлена первая Федерация дебатов Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данная организация направлена на возрождение дебатного движения в стране, популяризацию и проведение турниров, подготовку молодых дебатеров для участия в международных турнирах и соревнованиях.

«Мы планируем, что новая организация даст большой толчок и импульс развитию дебатного движения в Казахстане. Казахский народ всегда был богат акынами-импровизаторами, чтецами, ораторами, и новое поколение современников тому пример. Ведь именно благодаря дебатам многие молодые люди определились с выбором профессии. Я уверен, что федерация в дальнейшем поможет многим молодым людям в их жизненной стезе, найти свое призвание»,- сказал на брифинге п резидент РОО «Қазақстан Пікірсайыс Федерациясы» Болат Бухарбай.

Также был презентован сайт для коммуникации дебатеров и мобильное приложение.

На ряду с этим, были подведены отчеты республиканского дебатного турнира «Jastar Alany 2019». За звание лучшего дебатера боролись более 120 молодых ораторов в возрасте от 18-29 лет.

«Это событие вызвало небывалый интерес у дебатного сообщества страны. Более 133 фракций подали заявки, решением комиссии 60 фракций участвовали в финале турнира. Также мы проводили на регулярной основе семинары и тренинги для игроков и судей. По итогам наши участники получили сертификаты и смогут проводить такие же тренинги у себя в регионе»,- сообщил председатель МК «Jas Otan» Даулет Карибек.