В Казахстане создается рынок услуг по управлению многоквартирными домами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно Закону РК «О жилищных отношениях» функции управления объектом кондоминиума и содержания общего имущества объекта кондоминиума разделены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казцентр ЖКХ».

Функцией «Управление объектом кондоминиума» вправе заниматься председатели объединений собственников имущества, доверенные лица простого товарищества, управляющие многоквартирным жилым домом, управляющие компании, а также до 1 июля 2022 года кооперативы собственников помещений (квартир), потребительские кооперативы собственников квартир, нежилых помещений, потребительские кооперативы.

Функцией «Содержание общего имущества объекта кондоминиума» вправе заниматься субъекты сервисной деятельности, т.е. физические и юридические лица.

«Очень часто собственники квартир, нежилых помещений считают, что управлением объектом кондоминиума может справиться любой гражданин, и никакой особой подготовки для такой деятельности не нужно. Но в странах, где давно сформировался рынок услуг профессионального управления, считается, что управление – это деятельность, требующая специальной подготовки и регулярного повышения квалификации, а также закрепления теоретических знаний и улучшения навыков на практике. В Казахстане такие требования предусмотрены только для управляющих многоквартирным жилым домом и управляющих компаний, при наличии в их составе таких специалистов», - говорит Маргулан Абдыкаримов, руководитель департамента методологий и регионального развития АО «Казцентр ЖКХ».

Одним из требований, предусмотренных в нормативном документе «Квалификационные требования, предъявляемые к управляющему многоквартирным жилым домом», утвержденных приказом Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 30 марта 2020 года №169, является наличие документа, подтверждающего квалификацию на осуществление функций по управлению объектом кондоминиума, выданного аккредитованной организацией в области оценки соответствия или в центрах, осуществляющих независимую сертификацию квалификации.

Таким образом, Законом созданы предпосылки для создания рынка профессионального управления управляющими многоквартирными жилыми домами и управляющими компаниями.

Несмотря на то, что законодательством предусмотрены квалификационные требования только для управляющих многоквартирным жилым домом и управляющей компании, желательно, чтобы председатели объединений собственников имущества, доверенные лица простого товарищества также получили знания и навыки по управлению многоквартирными жилыми домами.

Пройдя курсы повышения квалификации председатели объединений собственников имущества, доверенные лица простого товарищества вправе не подтверждать свою квалификацию в аккредитованных сертификационных центрах. Им достаточно получить на курсах знания и навыки управления, что позволит, избежать многих ошибок при управлении многоквартирными жилыми домами.

На сегодняшний день обучением занимаются три организации:

1. Институт повышения квалификации Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева (город Нур-Султан) в рамках заключенного Меморандума с АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» проводит онлайн курсы повышения квалификации специалистов в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства;

2. Учебный центр «INVEST» (город Нур-Султан) проводит онлайн обучение (курсы повышения квалификации 55 часов) для председателей объединений собственников имущества, доверенных лиц простого товарищества, управляющих многоквартирным жилым домом, управляющих компаний по управлению и содержанию многоквартирного жилого дома;

3. ТОО «ЖКХ - Инфо» (город Алматы) ведет онлайн подготовку специалистов по следующим квалификациям: «Менеджер по управлению жилыми и нежилыми зданиями», «Управляющий многоквартирным жилым домом» и «Хаус-мастер».

Сертификацию специалистов, уже прошедших обучение, осуществляет один сертификационный центр - ТОО «Сертификационный Центр ЖКХ» (город Алматы) зарегистрированный в Реестре сертификационных центров Национальной палаты предпринимателей «Атамакен».

По состоянию на 1 апреля 2021 года на базе вышеуказанных учебных организаций обучено 394 слушателей (председатели ОСИ, доверенные лица ПТ, члены Совета дома, сотрудники управляющих компаний, управляющие многоквартирными жилыми домами и другие).

Подтвердили свою квалификацию управляющие многоквартирным жилым домом путем сдачи экзамена в Сертификационном центре 155 человек.