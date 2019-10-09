В Казахстане создается новая экологическая партия

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане создается новая экологическая партия «Табиғат», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы состоялась конференция, посвященная созданию новой экологической партии «Табиғат». Главным спикером мероприятия выступил Мэлс Елеусизов, лидер экологического союза «Табиғат». В этом году организации исполняется 30 лет.

«Главная ценность для нас, для партии и для государства - человек. Человек здоров, силен, благополучен в благоприятных ему условиях. Вода, экологически чистая пища, воздух, социальный климат - все это наше с вами окружение. В чем отличие нашей партии от уже существующих сегодня? Наш круг интересов сконцентрирован вокруг главной ценности - человека, гражданина. Наша задача - проследить, добиться, чтобы именно человеку было хорошо. Посмотрите - сегодня в парламенте нет ни одного формирования, которое бы охраняло составляющие окружения человека. Нет, не его сиюминутные желания и потребности, а гораздо большее - благополучие среды, где он живет, развивается и приносит пользу себе лично и, следовательно, государству», - отметил Мэлс Елеусизов.

В рамках мероприятия Мэлс Елеусизов также разъяснил, почему борьба с коррупцией и браконьерством - это первостепенные задачи экологических объединений и организаций.

«Несомненно, необходимо существенно ужесточить наказание за проявление бесчеловечности к природе с целью наживы», - подчеркнул Мэлс Елеусизов.