В Казахстане создается новая экологическая партия
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане создается новая экологическая партия «Табиғат», передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Алматы состоялась конференция, посвященная созданию новой экологической партии «Табиғат». Главным спикером мероприятия выступил Мэлс Елеусизов, лидер экологического союза «Табиғат». В этом году организации исполняется 30 лет.
«Главная ценность для нас, для партии и для государства - человек. Человек здоров, силен, благополучен в благоприятных ему условиях. Вода, экологически чистая пища, воздух, социальный климат - все это наше с вами окружение. В чем отличие нашей партии от уже существующих сегодня? Наш круг интересов сконцентрирован вокруг главной ценности - человека, гражданина. Наша задача - проследить, добиться, чтобы именно человеку было хорошо. Посмотрите - сегодня в парламенте нет ни одного формирования, которое бы охраняло составляющие окружения человека. Нет, не его сиюминутные желания и потребности, а гораздо большее - благополучие среды, где он живет, развивается и приносит пользу себе лично и, следовательно, государству», - отметил Мэлс Елеусизов.
В рамках мероприятия Мэлс Елеусизов также разъяснил, почему борьба с коррупцией и браконьерством - это первостепенные задачи экологических объединений и организаций.
«Несомненно, необходимо существенно ужесточить наказание за проявление бесчеловечности к природе с целью наживы», - подчеркнул Мэлс Елеусизов.
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