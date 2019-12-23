В Казахстане создадут Соцфонд по помощи гражданам, являющимся сторонами исполнительного производства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет создан Социальный фонд по оказанию помощи гражданам, являющимся сторонами исполнительного производства. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев на правительственном часе в Мажилисе по вопросам дальнейшего развития института судебных исполнителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из дополнительных механизмов улучшения ситуации в этом вопросе будет создание отдельного фонда. 21 ноября текущего года состоялся внеочередной Съезд частных судебных исполнителей. На нем были рассмотрены вопросы повышения эффективности исполнения судебных актов, включая проблемы взыскания алиментов. По итогам Съезда принято решение о создании Социального фонда», - сказал Марат Бекетаев.

Министр пояснил, что основная цель фонда - оказание помощи гражданам, являющимся сторонами исполнительного производства и находящимся в затруднительном социальном и финансовом положении (например, матери, не получающие алименты на содержание детей).

Бюджет Фонда будет формироваться членами Республиканской палаты за счет членских взносов и добровольных пожертвований.

«Поэтому средства Фонда лимитированы. Работа Фонда будет контролироваться Попечительским советом Палаты», - добавил Марат Бекетаев.