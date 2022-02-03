+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Казахстане создадут резерв по нефтепродуктам - Болат Акчулаков

3 Февраля 2022 12:49
Поделиться:
В Казахстане создадут резерв по нефтепродуктам - Болат Акчулаков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет создан резерв по нефтепродуктам. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Ускорить строительство ТЭЦ в Кокшетау призвал сенатор
Олжас Байдильдинов завершил руководство Проектным офисом Adaldyq Alańy в Миниэнерго РК Министры ОПЕК+ утвердили увеличение добычи нефти в марте на 400 тысяч баррелей в сутки Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 февраля

По его словам, в первом квартале 2022 года будет создан резерв по нефтепродуктам на базе АО «НК «КазМунайГаз» в объеме 150 тыс. тонн и на базе АО «КТЖ» в объеме 50 тыс. тонн.

В ведомстве также отмечают, что в целях минимизации эффекта от совпадения сроков проведения ремонтных работ на НПЗ с полевыми работами будут приняты следующие меры:

-отгрузка дизтоплива для нужд сельхозтоваропроизводителей будет осуществляться с февраля 2022 года, т.е. на месяц раньше прежних сроков (объем поставок составляет 800-850 тыс. тонн в год.);

- передвинут срок ремонта ТОО «ПКОП» на ноябрь 2022 года (с возможностью переноса на 2023 год);

-- проведение ремонта на ТОО «ПНХЗ» в период с конца июня до середины июля 2022 года (после завершения посевной).


Подписывайтесь на наш канал:

#КазМунайГаз   #КТЖ   #Энергетика   #Нефть   #Минэнерго РК  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Ускорить строительство ТЭЦ в Кокшетау призвал сенатор
Олжас Байдильдинов завершил руководство Проектным офисом Adaldyq Alańy в Миниэнерго РК
Министры ОПЕК+ утвердили увеличение добычи нефти в марте на 400 тысяч баррелей в сутки
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 февраля
Популярное
1 Новый аким Алматы приостановил все виды точечных застроек в городе
2 Бауыржан Байбек подал заявление об освобождении от должности в Nur Otan
3 Аскар Амрин покинул пост заместителя акима Нур-Султана
4 Глава государства принял президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова
5 Алихан Смаилов представил нового главу холдинга «Байтерек»
6 Как реорганизуют структуру КНБ РК
Читайте также
Министры ОПЕК+ утвердили увеличение добычи нефти в марте на 400 тысяч баррелей в сутки
Шесть пассажирских поездов задерживаются из-за аварии в Карагандинской области
Новый аким Алматы приостановил все виды точечных застроек в городе
Бауыржан Байбек подал заявление об освобождении от должности в Nur Otan
Аскар Амрин покинул пост заместителя акима Нур-Султана
Глава государства принял президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова
Алихан Смаилов представил нового главу холдинга «Байтерек»
Как реорганизуют структуру КНБ РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив