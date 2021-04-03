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    19:12, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    В Казахстане создадут межведомственную комиссию по промышленной политике

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Законопроект «О промышленной политике» находится на рассмотрении рабочей группы Мажилиса Парламента РК. Об этом сообщила директор департамента промышленной политики Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Лаура Садыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Подготовку данного законопроекта поручил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Сейчас он находится на рассмотрении рабочей группы Мажилиса Парламента РК. Законопроектом предусматривается введение понятия промышленного климата, включающего экономические, административные, правовые, институциональные и другие вопросы. Как известно, сегодня функции, связанные с производством, распределены между различными ведомствами. Законопроектом предусматривается создание межведомственной комиссии по промышленной политике. Предполагается, что ее членами станут заместители руководителей государственных органов, представители промышленных предприятий, общественные деятели, депутаты и другие заинтересованные лица», - сообщила Лаура Садыкова.

    По ее словам, межведомственная комиссия от имени Правительства будет вести подготовку к международным переговорам.

    «Предполагается, что у межведомственной комиссии будут следующие полномочия. Она сможет выдвигать Правительству предложения о внедрении новых стимулирующих мер, о пересмотре действующих стимулирующих мер. Также у нее будет возможность подготовить позицию Правительства к переговорам с с международными организациями по индустриальной политике. Будет принимать решения о разногласиях между государственными органами по вопросам промышленной политики и заслушивать отчеты о реализации данной политики», - добавила Лаура Садыкова.


    Теги:
    Парламент Мажилис
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