В Казахстане создадут межведомственную комиссию по промышленной политике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Законопроект «О промышленной политике» находится на рассмотрении рабочей группы Мажилиса Парламента РК. Об этом сообщила директор департамента промышленной политики Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Лаура Садыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подготовку данного законопроекта поручил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Сейчас он находится на рассмотрении рабочей группы Мажилиса Парламента РК. Законопроектом предусматривается введение понятия промышленного климата, включающего экономические, административные, правовые, институциональные и другие вопросы. Как известно, сегодня функции, связанные с производством, распределены между различными ведомствами. Законопроектом предусматривается создание межведомственной комиссии по промышленной политике. Предполагается, что ее членами станут заместители руководителей государственных органов, представители промышленных предприятий, общественные деятели, депутаты и другие заинтересованные лица», - сообщила Лаура Садыкова.

По ее словам, межведомственная комиссия от имени Правительства будет вести подготовку к международным переговорам.

«Предполагается, что у межведомственной комиссии будут следующие полномочия. Она сможет выдвигать Правительству предложения о внедрении новых стимулирующих мер, о пересмотре действующих стимулирующих мер. Также у нее будет возможность подготовить позицию Правительства к переговорам с с международными организациями по индустриальной политике. Будет принимать решения о разногласиях между государственными органами по вопросам промышленной политики и заслушивать отчеты о реализации данной политики», - добавила Лаура Садыкова.