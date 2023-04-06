В Казахстане создадут электронную базу мостов, развязок и путепроводов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дорожный научно-исследовательский институт приступил к разработке системы управления эксплуатацией мостов на основе европейского опыта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Данные о мостах, дорожных развязках и путепроводах через автомобильные и железнодорожные пути в Казахстане до сих пор хранятся в архивах на бумажных носителях. Отсутствие быстрого доступа к информации осложняет работу по планированию и проведению обследования, ремонта, модернизации, реконструкции и строительства стратегических дорожных объектов и, соответственно, представляет угрозу безопасности транспортного движения, жизни и здоровью людей», - пояснили в МИИР.

Поиском решения проблемы занялись эксперты АО «КаздорНИИ». Специалистами проанализирован опыт Дании, Финляндии, Германии, Норвегии, ЮАР, Швеции, Швейцарии и Великобритании. Проведя исследования, институт приступил к разработке казахстанской системы управления эксплуатацией мостов (СУЭМ).

«Это будет современная информационная система, в которой будут собраны актуальные электронные сведения о сооружениях, в том числе паспортные данные каждого объекта и результаты обследования их текущего состояния. В рамках проекта с помощью дронов будут оцифрованы все мостовые сооружения и путепроводы на автодорогах республиканского значения. Данные будут доступны сотрудникам государственных, проектных и строительных организаций на сайте Единой базы искусственных сооружений», - сообщил главный специалист департамента автомобильных дорог и мостовых сооружений АО «КаздорНИИ» Кайсар Шалкар.

По его словам, создание СУЭМ позволит пользователям быстро находить необходимые для работы данные о том или ином объекте, а также автоматизировать отчёты и планирование бюджета и работ по содержанию мостов, путепроводов и развязок.

«Такие данные часто нужны дорожникам и госорганам, уполномоченным в сфере транспорта и строительства дорог. В соответствии с заложенным по проекту сроком эксплуатации и данными обследования сооружений, система сама будет подсказывать, когда нужно проводить регламентные и оперативные работы, сколько еще возможно эксплуатировать конкретный мост и через какой период времени потребуется его реконструкция или снос», - добавил К.Шалкар.

Как показал мировой опыт, своевременная и регулярная диагностика, контроль и анализ позволяют на ранних этапах выявлять и устранять дефекты, которые рано или поздно приводят к износу или авариям, что, в свою очередь, способствует заметному снижению затрат на содержание мостов и прочих объектов.