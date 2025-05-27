В Казахстане создадут единую цифровую систему здравоохранения

— В настоящее время ведется работа по созданию единой информационной системы в сфере здравоохранения. Она позволит оптимизировать и цифровизировать все процессы в отрасли. За счет оптимизации и интеграции информационных систем станет возможным обеспечить полноценный контроль и объективность данных во всех медицинских организациях, включая учреждения, практикующие традиционную медицину. В феврале этого года Министерство здравоохранения утвердило требования к информационным системам, используемым в медицинских организациях независимо от формы собственности, — отметил глава Правительства.