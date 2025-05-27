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    16:02, 27 Май 2025 | GMT +5

    В Казахстане создадут единую цифровую систему здравоохранения

    В Казахстане разрабатывается единая информационная система, направленная на цифровизацию процессов в сфере здравоохранения. Об этом говорится в ответе Премьер-министра Олжаса Бектенова на запрос депутатов, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Цифровизация в здравоохранении
    Фото: Kazinform

    — В настоящее время ведется работа по созданию единой информационной системы в сфере здравоохранения. Она позволит оптимизировать и цифровизировать все процессы в отрасли. За счет оптимизации и интеграции информационных систем станет возможным обеспечить полноценный контроль и объективность данных во всех медицинских организациях, включая учреждения, практикующие традиционную медицину. В феврале этого года Министерство здравоохранения утвердило требования к информационным системам, используемым в медицинских организациях независимо от формы собственности, — отметил глава Правительства.

    Ранее мы писали о цифровой трансформации госуслуг в Казахстане: упрощение процессов и экономия миллиардов. 

    Теги:
    Здравоохранение Цифровизация
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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