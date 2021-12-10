В Казахстане создадут Центр поддержки технологий и инноваций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дорожная карта по дальнейшему совершенствованию сферы интеллектуальной собственности разработана в Казахстане. Об этом на брифинге в СЦК сообщила вице-министр юстиции РК Акерке Ахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях дальнейшего развития в настоящее время разработана Дорожная карта по дальнейшему совершенствованию сферы интеллектуальной собственности на следующий трехлетний период», - сказала Акерке Ахметова.

Было отмечено, что Дорожной картой предусмотрены:

- создание Централизованного центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) по образцу центров Всемирной организации интеллектуальной собственности (Ответственные исполнители – МЦРИАП, МЮ, МОН, МСХ по согласованию привлечение поддержки ВОИС)

- выработка механизма субсидирования международного патентования в рамках имеющихся проектов инновационной поддержки (Выделение денежных средств, предоставляемых их государственного бюджета. Ответственные исполнители – МЦРИАП, МОН)

- увеличение государственной поддержки ВУЗов и научно-исследовательских институтов в части финансирования исследований (Ответственные исполнители – ЦРИАП, МОН)

- проведение обучения национальных изобретателей по вопросам коммерциализации изобретений (Ответственные исполнители – МЦРИАП, МЮ, МОН, МСХ)

- организация учебных визитов в страны ЕС, Китай, Южную Корею и Японию для изучения опыта по стимулированию инноваций и передачи технологий (Ответственные исполнители – МЦРИАП, МЮ, ПРООН (по согласованию)

- повышение квалификации в области интеллектуальной собственности и патентоведения для научных сотрудников НИИ, ученых и преподавателей ВУЗов (Ответственные исполнители – МЮ, МОН)

- развитие потенциала института патентных поверенных в Казахстане (пересмотр Правил профессиональной организации патентных поверенных, сертификация всех патентных поверенных. Ответственные исполнители – МЮ, НИИС)

- проработка вопроса создания специализированного суда по интеллектуальной собственности и ряд других важных мероприятий (Создание специализированного суда по ИС, проведение соответствующего обучения судьей. Ответственный исполнитель – Верховный суд. Судом выражена поддержка по созданию Специализированного суда, необходимо проработать вопрос финансирования данного мероприятия).

«Дорожная карта будет реализовываться совместно с заинтересованными государственными органами и организациями, к компетенции которых относятся вопросы защиты и охраны интеллектуальной собственности», - добавила Акерке Ахметова.