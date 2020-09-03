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В Казахстане создадут 20 крупных современных медицинских центров

3 Сентября 2020 12:31
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В Казахстане создадут 20 крупных современных медицинских центров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К 2025 году в регионах страны будут созданы 20 крупных современных медицинских центров за счет ГЧП. Об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Это многопрофильные больницы, которые будут оказывать весь спектр высокотехнологичной медицинской помощи населению в соответствии с международными требованиями качества, а также обеспечат 50% обновление коечного фонда», - сказал Марат Шоранов.

По словам вице-министра, на эти цели будет привлечено порядка 1,5 трлн тенге инвестиций.

«Также, согласно Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», мы вносим проект постановления Правительства о создании Национального оператора», - добавил Марат Шоранов.



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#Здравоохранение  
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Автор:

Серик Сабеков

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