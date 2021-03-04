В Казахстане создадут 17 центров по развитию женского предпринимательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе республиканской конференции «Меры и инструменты по расширению экономических возможностей женщин» министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о развитии женского предпринимательства в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

«Уже в этом году будут открыты и начнут работу 17 Центров по развитию женского предпринимательства, то есть по одному Центру в каждом регионе страны», - заявил министр.

Создание центров предусмотрено в рамках подписанного Соглашения о партнерстве и сотрудничестве по развитию женского предпринимательства между МНЭ РК, НПП «Атамекен» и Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

Соглашение предусматривает расширение экономических возможностей женщин в общественно-политической жизни. Документ предполагает взаимодействие сторон по вопросам развития женского предпринимательства, стимулирования их экономической активности через обучение, кооперацию и формирование необходимых компетенций, а также предоставление льготных кредитов и грантов в рамках программ поддержки бизнеса, обеспечение женской занятости, содействие развитию рынков сбыта товаров и услуг, произведенных женщинами и их организациями.

По словам А. Иргалиева, Министерство активно изучает деятельность существующих центров и служб поддержки женщин при акиматах и институтах развития, для того чтобы разработать эффективные меры по развитию женского предпринимательства на площадке создаваемых центров.

«Центры станут ключевым источником информационной и консультативной поддержки женщин, обеспечив мощный импульс для реализации потенциала женской предпринимательской инициативы. Уверен, что усиление роли женщин в экономике способствует экономическому росту и развитию общества», - добавил он.

По данным мониторинга государственных программ по поддержке бизнеса, доля женщин-предпринимателей, получающих финансовую поддержку от государства составляет 32%. Это льготное банковское кредитование и предоставление грантов. Почти половина проектов (45%) нефинансовой поддержки реализуется с участием женщин-предпринимателей.

В рамках сотрудничества Министерства национальной экономики и ЕБРР более 300 предприятий женщин-предпринимателей получили консультационную помощь от местных консультантов, выдано 21,8 тыс. кредитов на сумму 35,4 млрд. тенге.

В завершении своего доклада Асет Иргалиев поблагодарил женщин-предпринимателей за проделанную работу и поздравил с наступающим праздником.



