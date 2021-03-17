В Казахстане совершенствуют механизм выявления онкологических заболеваний

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о работе по совершенствованию механизма диагностики онкологических заболеваний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью совершенствования этапности и маршрутизации пациентов оказание онкологической помощи в республике разделено на три уровня в рамках интегрированной модели. На первом уровне онкологическая помощь оказывается организациями первичной медико-санитарной помощи, в которых функционируют 1891 смотровых кабинета: 675 мужских, 1216-женских, (2019 год – 1849, 648 мужских и 1201 женских)», - написал Алексей Цой в своем ответе на депутатский запрос.

Кроме того, по его словам, министерством проводится активизация работы смотровых кабинетов в 2021 году.

«Запланировано обучение специалистов смотровых кабинетов (акушерки, фельдшера) в онкологических центрах по вопросам онконастороженности, осмотра визуальных локализаций, правилам забора материала для цитологического исследования», - отметил министр.

«Следует отметить, что некоторые компьютерные томографы находились в медицинских организациях, перепрофилированных под провизорные центры, в связи с чем неполноценно использовались для обследования пациентов с подозрением на онкопатологию. Планирование онкологических скрининговых исследований на 2021 год проведено с учетом отрицательного опыта 2020 года. Ситуация с COVID-19 также неблагоприятно отразилась на работе смотровых кабинетов первичной медико-санитарной помощи. Поток пациентов уменьшился на 60 % по сравнению с 2019 годом», - заключил А. Цой.