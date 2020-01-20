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В Казахстане состоялось празднование Всемирного дня снега
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 19 января, Казахстан присоединился к празднованию Всемирного дня снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.
Как сообщает пресс-служба Национальной лыжной ассоциации РК, World snow day - ежегодный международный детский праздник, который отмечают во всем мире по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS). Другое его название - Всемирный день снега. В Казахстане этот праздник отмечался в Нур-Султане. Так, в рамках празднования состоялись детские соревнования по лыжным гонкам, в которых приняли участие 150 человек. Также событие поддержали и Щучинск с Алматы. Координировали проект НОК Казахстана и Национальная лыжная ассоциация РК.
Национальная лыжная ассоциация РК организовала празднование Дня снега на МКЛТ «Сункар». В детских соревнованиях приняло участие более 200 детей. Соревнования проходили по прыжкам на лыжах с трамплина и по лыжным гонкам. Все победители и участники награждены грамотами и памятными призами. По традиции, на горном курорте «Шымбулак» прошли соревнования по горным лыжам в дисциплине «Гигантский слалом» среди детей в возрасте от 5 до 12 лет.
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