В Казахстане сократят покупку дорогостоящей мебели и автомобилей госорганами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане оптимизируют расходы бюджета. Об этом на заседании Правительства сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК, министр финансов РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 2020 год планируется реализовать 68 объектов. На продажу выставлено 34. За отчетный период продано шесть объектов на сумму 3,2 млрд тенге. 28 объектов находятся на торгах. Три объекта направлены на реорганизацию и ликвидацию. 31 объект будет выставлен на продажу до конца года. Таковы показатели исполнения бюджета за отчетный период», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Минфина добавил, что в складывающихся экономических условиях, связанных с внешними факторами, будут приняты соответствующие меры для обеспечения сбалансированности и устойчивого развития государственного бюджета.

«В первую очередь, будут оптимизированы расходы республиканского бюджета. Направления оптимизации определены. Во-первых, это приобретение дорогостоящей мебели и транспорта, проведение семинаров, форумов и других имиджевых мероприятий», - сказал Алихан Смаилов.

По данным расходам, как отметил министр, предварительная работа проведена.

«Мною утверждена Дорожная карта с пошаговыми действиями государственных органов, регионов и субъектов квазисектора.

Во-вторых, неприоритетные для текущих условий расходы, проекты и мероприятия, которые можно отложить на более поздние сроки, а также новые проекты, включая те, что были включены в бюджет с отлагательными условиями», - добавил Алихан Смаилов.