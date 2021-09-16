В Казахстане сократят количество монопольных операторов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане сократят количество операторов с исключительными правами на осуществление определенных видов деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие изменения предусмотрены в законопроекте: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции».

«Важный шаг – регулирование деятельности государственных и частных операторов. Это поручение Главы государства», - сказал первый заместитель председателя Агентства РК по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов, представляя законопроект в Мажилисе.

По его словам, на сегодня Предпринимательский кодекс определяет основания введения государственной монополии.

В то же время в Казахстане сложилась практика законодательного предоставления исключительных прав на осуществление определенных видов деятельности без создания государственной монополии.

Фактически создан альтернативный институт, так называемых государственных и частных операторов. «Мы выявили 51 оператора, 47 из них созданы с государственным участием. Что предлагается. Распространить на них такой же правовой режим ограничений, который действует на субъектов государственных монополий. Это регулирование цен, запрет на осуществление иной деятельности с целью исключения отрицательного воздействия монополий на смежные рынки, конкурсный отбор и публичность деятельности. Но самое главное, это работа по их сокращению», - подчеркнул Рустам Ахметов.

Было отмечено, что по 9 операторам будут приняты кардинальные меры - 4 ликвидировано, 5 субъектов рынка будут лишены статуса оператора уже в этом году.

«По 18 операторам регулирование не требуется, так как они осуществляют общественные услуги и не получают прибыли. По оставшимся 24 операторам предложено обеспечить жесткое антимонопольное регулирование», - резюмировал Рустам Ахметов.