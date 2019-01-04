В Казахстане сократились сроки оказания госуслуг в области связи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане сокращены сроки оказания некоторых госуслуг в области связи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Госкорпорации «Правительство для граждан».

Так, согласно решению межведомственной комиссии по отбору государственных услуг сокращены сроки выдачи лицензии на предоставление услуг в области связи, разрешения на использование радиочастотного спектра Республики Казахстан, распределения ресурса нумерации и выделения номеров, а также их изъятие.

Также услуги по выдаче лицензии на импорт радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в том числе встроенных либо входящих в состав других товаров»; заключений на ввоз на территорию Республики Казахстан радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в том числе встроенных либо входящих в состав других товаров, в случаях, отличных от импорта, оптимизированы и объединены в новую государственную услугу - «Выдача заключений на ввоз на территорию Республики Казахстан радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в том числе встроенных либо входящих в состав других товаров, в случаях, отличных от импорта, и (или) выдача лицензии на их импорт».

Более того, срок оказания госуслуги сокращен с 16 до 8 рабочих дней.

Стоит отметить, что теперь получить лицензию на предоставление услуг в области связи казахстанцы смогут через 5 рабочих дней вместо 15, а услугу по «Распределению ресурса нумерации и выделение номеров, а также их изъятие» через 5 рабочих дней вместо 20.

Услуга по выдаче разрешения на использование радиочастотного спектра РК полностью автоматизирована, и готовое разрешение будет выдано через 20 рабочих дней.