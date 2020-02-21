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В Казахстане сокращают численность полицейских

21 Февраля 2020 15:38
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В Казахстане сокращают численность полицейских

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане сокращают численность полицейских. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев на правительственном часе в Сенате по вопросам модернизации ОВД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы оптимизировали систему управления. Упразднили 106 излишних управленческих звеньев и 1483 руководящие должности. На 11% сокращена численность МВД (на 10 592 ед.)», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Министр сообщил, что это позволило сэкономить около 16 млрд. тенге.

«Сократили административные расходы и укрепили низовые подразделения. Высвобождено 13 тыс. кв. м площадей, из которых 5,6 тыс. кв. м передано в республиканскую и коммунальную собственность»,- добавил Ерлан Тургумбаев.

Глава МВД добавил, что по остальным объектам проводятся соответствующие процедуры. Из центрального и областных аппаратов в низовые подразделения передано 630 единиц автотранспорта.

«В результате, количество полицейских на 100 тысяч населения уменьшилось с 471 до 393. Это среднеевропейский уровень», - уточнил Ерлан Тургумбаев.

По его словам, Казахстан по численности полицейских сегодня находится на среднеевропейском уровне (Бельгия – 412, Чехия – 383, Франция – 340).



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Ключевые слова: Правительство РК, МВД РК,
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Серик Сабеков

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