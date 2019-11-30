В Казахстане сокращается гибель людей при пожарах - КЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О профилактике пожаров в частном жилом секторе в отопительный период рассказал председатель Комитета по ЧС МВД РК Владимир Беккер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая итоги прошлого сезона, в этот отопительный период мы пересмотрели подходы к профилактической работе в жилом секторе. Совместно с заинтересованными службами и неправительственными организациями, адресную пожарно-профилактическую работу акцентировали в жилых домах социально уязвимых слоев населения, престарелых, инвалидов, многодетных семей», - отметил Владимир Беккер.

В результате, как было отмечено, на учет взято 169 тысяч жилых домов социально уязвимых слоев населения. Из них, профилактической работой охвачено 168 тысяч домов, в ходе которой проинструктировано 419 тысяч граждан.

Выявлено 146 тысяч нарушений требований пожарной безопасности, из них устранено на месте 27 тысяч.

«Необходимо отметить, что 90% нарушений связаны с эксплуатацией электротехнических сетей и электрооборудования, и автономных систем отопления. Профилактическая работа не ограничивается единичными посещениями. Осуществляются и повторные обходы жилых домов.Так, повторно осмотрено 53 тысячи домов. По его результатам установлено, что жильцы 24 тысяч домов приняли меры по устранению имеющихся нарушений требований пожарной безопасности. Продолжают эксплуатироваться с нарушениями 28 тысяч домов, о чем в обязательном порядке были проинформированы местные исполнительные органы», - уточнил Владмир Беккер.

По его словам, с сентября текущего года на проведение обходов привлекалось более 22 тыс. человек, из них сотрудники КЧС – 17 625, а также местные исполнительные органы – 1 904, волонтеры – 2 788 и работники НГПС - 569.

Профилактическая работа проводится путем раздачи агитационных материалов по соблюдению требований пожарной безопасности, также с разрешения хозяина дома сотрудниками территориальных подразделений КЧС проводится осмотр дома с целью выявления нарушений требований пожарной безопасности, правил эксплуатации отопительной печи. Затем даются рекомендации по их устранению.

Здесь необходимо отметить, что в случае выявления нарушений никакие административные меры не принимаются.

В целях снижения рисков трагических последствий от отравления угарным газом или продуктов горения, за счет средств местных исполнительных органов, спонсорской помощи с 1 июня текущего года закуплено и установлено 44 тысяч датчиков. По предварительным данным запланирована установка более 46 тыс. датчиков.

Однако, монтаж датчиков не является панацеей от опасности и является только сопутствующим элементом обеспечения безопасности граждан, тем более, как показывают обходы, более половины извещателей, установленных прошлой зимой, в результате отсутствия обслуживания, в том числе и элементарной их очистки от пыли и замены батареек, находятся в неисправном состоянии.

Помимо жилья социально уязвимых слоев населения, профилактической работой охватывается жилой сектор.

Обходами охвачено 689 тысяч домов, в ходе которых проинструктировано более 1 млн. 300 тыс. граждан. Выявлено 303 тысячи нарушений, из них устранено на месте 96 тысяч.

«В результате проведенной работы, в сравнении с аналогичным отопительным периодом прошлого года, наблюдается снижение количество пожаров на 13% , а также снижение гибели людей при пожарах на 12%, погибших в результате отравления угарным газом без возникновения пожара снизилось в 4 раза», - добавил Владимир Беккер.