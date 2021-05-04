В Казахстане снят ряд ограничений для вакцинированных от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане снят ряд ограничений для лиц, имеющих полный курс вакцинации против КВИ. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с постепенным увеличением числа вакцинированных против КВИ, Постановлением Главного государственного санитарного врача РК снят ряд ограничений для лиц, имеющих полный курс вакцинации против КВИ», - сказал Алексей Цой.

Было отмечено, что при наличии полного курса вакцинации против COVID-19 не требуется ПЦР-тест при любых видах госпитализации, при посещении организованных коллективов, вахтовым работникам, медицинским работникам после отпуска, командировки, отсутствия на рабочем месте в связи с болезнью, студентам медицинских ВУЗов и колледжей и другим лицам.

«Контактные с подтвержденными случаями COVID-19 не изолируются, но обеспечивается за ними медицинское наблюдение; сотрудники офисных организаций не переводятся на дистанционный формат работы», - добавил Алексей Цой.

Напомним, Министерством здравоохранения РК пересмотрены критерии ограничения работы социально-экономических объектов.