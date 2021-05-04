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    10:35, 04 Май 2021 | GMT +6

    В Казахстане снят ряд ограничений для вакцинированных от КВИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане снят ряд ограничений для лиц, имеющих полный курс вакцинации против КВИ. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с постепенным увеличением числа вакцинированных против КВИ, Постановлением Главного государственного санитарного врача РК снят ряд ограничений для лиц, имеющих полный курс вакцинации против КВИ», - сказал Алексей Цой.

    Было отмечено, что при наличии полного курса вакцинации против COVID-19 не требуется ПЦР-тест при любых видах госпитализации, при посещении организованных коллективов, вахтовым работникам, медицинским работникам после отпуска, командировки, отсутствия на рабочем месте в связи с болезнью, студентам медицинских ВУЗов и колледжей и другим лицам.

    «Контактные с подтвержденными случаями COVID-19 не изолируются, но обеспечивается за ними медицинское наблюдение; сотрудники офисных организаций не переводятся на дистанционный формат работы», - добавил Алексей Цой.

    Напомним, Министерством здравоохранения РК пересмотрены критерии ограничения работы социально-экономических объектов.

    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Правительство РК Главная Минздрав РК
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