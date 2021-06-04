НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане снова разрешены партнерские роды. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» вносены следующие изменения:

- разрешение проведения партнерских родов при наличии у партнера справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19;

- плановая госпитализация пациентов, в том числе беременных, родильниц и детей в стационар (в том числе дневной стационар) осуществляется, с наличием результатов тестирования на COVID-19, с даты выдачи которых прошло не более 5 суток или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19;

- предоставление родственниками, прибывающих на длительные свидания документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с момента получения которого прошло не более 5 суток за исключением лиц, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан при предоставлении документального подтверждения.

В постановлении также говорится об ограничении всех мероприятий, проводимых с участием осужденных, подозреваемых и обвиняемых за исключением вывода для свидания с адвокатом (защитником), а также к следователю и адвокату (защитнику) для проведения неотложных следственных действий с обязательным использованием ими масок или респираторов, резиновых перчаток и соблюдением дистанции не менее 2 метров между участниками следственных действий.

По возвращении со следственных действий и других выездов спецконтингента с территории учреждения лица подлежат изоляции на срок не менее 14 дней, как вновь прибывшие, с организацией ежедневного медицинского осмотра, опроса, термометрии за исключением лиц, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан при предоставлении документального подтверждения.