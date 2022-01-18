В Казахстане снизился уровень летальности коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане снизился уровень летальности коронавируса. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондентт МИА «Казинформ».

«Нсмотря на рост заболеваемости, летальность за последний месяц снизилась в 2,3 раза, тенденции к росту нет», - сказала Ажар Гиният.

Было отмечено, что за последний месяц число пациентов, получающих лечение в стационарах, увеличилось в 2,2 раза, на амбулаторном уровне - в пять раз.

Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом в Казахстане стремительно растет.

«В Казахстане стремительно распространяется вариант «омикрон». Сегодня вся страна, за исключением Туркестанской области, находится в красной зоне. Показатели, характеризирующие эпидситуцию в стране, также подтверждают распространение варианта «омикрон»», - отметила Ажар Гиният.

Министр привела статистические данные.

«Так, заболеваемость коронавирусной инфекцией за последний месяц выросла в 19,6 раза, репродуктивное число в 2,1 раза», - уточнила Ажар Гиният.



