В Казахстане снизился уровень летальности коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане снизился уровень летальности коронавируса. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондентт МИА «Казинформ».
«Нсмотря на рост заболеваемости, летальность за последний месяц снизилась в 2,3 раза, тенденции к росту нет», - сказала Ажар Гиният.
Было отмечено, что за последний месяц число пациентов, получающих лечение в стационарах, увеличилось в 2,2 раза, на амбулаторном уровне - в пять раз.
Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом в Казахстане стремительно растет.
«В Казахстане стремительно распространяется вариант «омикрон». Сегодня вся страна, за исключением Туркестанской области, находится в красной зоне. Показатели, характеризирующие эпидситуцию в стране, также подтверждают распространение варианта «омикрон»», - отметила Ажар Гиният.
Министр привела статистические данные.
«Так, заболеваемость коронавирусной инфекцией за последний месяц выросла в 19,6 раза, репродуктивное число в 2,1 раза», - уточнила Ажар Гиният.
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