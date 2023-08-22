В Казахстане снизилось производство ювелирных изделий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объем производства ювелирных и аналогичных изделий уменьшился на 15,1%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

За январь-июль 2023 года казахстанские компании произвели ювелирных и аналогичных изделий на 677,8 млн тенге (янв.-июль 2022г. – 798,8 млн тенге).

По итогам июля этого года стоимость ювелирных изделий и часов в РК в годовом выражении выросла на 4,1%. В том числе золотые обручальные кольца подорожали на 2,8%, наручные часы — на 12,5%.

