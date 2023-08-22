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    18:11, 21 Август 2023 | GMT +6

    В Казахстане снизилось производство ювелирных изделий

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объем производства ювелирных и аналогичных изделий уменьшился на 15,1%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

    За январь-июль 2023 года казахстанские компании произвели ювелирных и аналогичных изделий на 677,8 млн тенге (янв.-июль 2022г. – 798,8 млн тенге).
    По итогам июля этого года стоимость ювелирных изделий и часов в РК в годовом выражении выросла на 4,1%. В том числе золотые обручальные кольца подорожали на 2,8%, наручные часы — на 12,5%.


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