В Казахстане снизилось количество краж на 22,6% – МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане снизилось количество краж на 22,6%. Об этом сообщила на онлайн-брифинге официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В криминальной полиции сообщили об еще одном направлении борьбы с преступностью, которое, по поручению Президента страны, находится на особом контроле. Это борьба с кражами. В результате принимаемых МВД мер в стране наблюдается снижение краж на 22,6% – с 36 842 до 28 534, в том числе и по квартирным кражам на 25,7% – с 8 293 до 6 160. Это данные по полугодию. С начала года за кражи из квартир задержано 2 186 лиц, в том числе 110 преступных групп», – сказала Ш.Турлыбек.

По ее словам, в соответствии с поручениями Главы государства, внесены изменения в Уголовный кодекс в части наказания за незаконное проникновение в помещение, хранилище или транспортное средство. Санкции за кражи с незаконным проникновением ужесточены до лишения свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией всего имущества преступника.

Ш. Турлыбек также отметила, что одних полицейских усилий в борьбе с кражами недостаточно. Поэтому для защиты своего имущества от преступных посягательств, Министерство внутренних дел рекомендует: не оставлять открытыми окна и балконные двери; регулярно вынимать почту из ящика; обеспечить максимальную укрепленность помещений и своего жилища; хранить крупные суммы денег, а также ценные вещи в банке или сейфе; использовать современные электронные средства защиты; по возможности установить камеры видеонаблюдения. Одним из наиболее эффективных способов защиты от такого рода преступлений является постановка своего жилья под централизованную пультовую охрану.

В целом, как сообщила Ш. Турлыбек, в Казахстане за прошедшую неделю совершено 3237 преступлений, 2212 из них раскрыто в течении суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 8 убийств, 5 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбоя, раскрыто 41 грабежа, 505 краж чужого имущества.